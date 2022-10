Autorin Caroline Sesta liest aus ihrem Ottheinrich-Roman

Autorin Caroline Sesta kommt nach Neuburg, um aus ihrem neuen Ottheinrich-Roman zu lesen.

Mit zwei Abendveranstaltungen im Stadtmuseum möchte der Historische Verein Neuburg unter dem Motto „Ottheinrich im Oktober“ an den populären Fürsten erinnern, der vor genau 500 Jahren (1522) zusammen mit seinem Bruder Philipp die Regentschaft im neu gegründeten Herzogtum Pfalz-Neuburg übernahm.

Am Freitag, 28. Oktober, um 18 Uhr im Weveldhaus (Amalienstraße A19) liest die Autorin Caroline Sesta aus ihrem neuen historischen Roman „Goldfadenflug“. Sie führt ihre Zuhörer in die Zeit der Renaissance in Neuburg an der Donau – „eine Ära schillernder Kunstleidenschaften, aber auch flammender Auseinandersetzungen zwischen den Anhängern der Reformation und dem Kaiserhaus Habsburg.“ Zur Lesung bringt die Autorin auch einige Exemplare des Romans mit, welche die Besucher erwerben können.

Der für Freitag, 21. Oktober, angekündigte Vortrag „Ottheinrich als Witwer“ muss aufgrund kurzfristiger Verhinderung der Referentin leider verschoben werden. Er findet nun erst am 16. Dezember statt. (AZ)