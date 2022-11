Kooperationsprojekt: Neuburger Stadtwerke erhalten Energiepreis in Berlin

Die Entwicklung einer neuartigen Hochtemperaturwärmepumpe brachte die Stadtwerke zum Erfolg.

Schon die Nominierung für den Energiepreis der Deutschen Energie-Agentur „dena“ sei für Stadtwerkeleiter Richard Kuttenreich eine kleine Sensation gewesen. Jetzt kamen die Stadtwerke Neuburg, zusammen mit ihren Projektpartnern AGO GmbH Energie + Anlagen und der GEA Refrigeration Germany, in die Endausscheidung im Wettbewerb um den Energy-Efficiency Award 2022. Montagabend war es dann so weit, der Energiepreis der Deutschen Energie-Agentur wurde auf dem Energie-Kongress in Berlin verliehen. Die Stadtwerke Neuburg konnten sich laut Pressemitteilung mit ihren Projektpartnern über den ersten Preis in der Kategorie „Gemeinsam mehr erreichen! Energiedienstleistungen als Energiewende-Enabler“ freuen. Das Effizienz-Trio erhielt den Preis für die Entwicklung und die praxisnahe Erprobung der weltweit ersten Hochtemperaturwärmepumpe. Die „AGO Calora“ wurde Anfang Juli 2021 in das stadtwerkeeigene Heizkraftwerk A4 bei der Verallia Deutschland AG integriert. Die neuartige Hochtemperaturwärmepumpe wurde auf der Basis des natürlichen Stoffpaares Ammoniak und Wasser entwickelt. Damit ist eine Wärmeversorgung bis zu 150 Grad Celsius möglich, dies bedeutet eine einmalig hohe Effizienz, heißt es von den Stadtwerken.

Stadtwerke Neuburg erhalten Auszeichnung in Berlin

Der Laudator würdigte das Effizienz-Trio für die Entwicklung und Durchführung des Energie-Projektes. „Große und komplexe Herausforderungen zur Erreichung der Klimaneutralität fordern gemeinsame und kooperative Lösungen mit Partnern aus dem öffentlichen und privaten Bereich und gerade hier ist unser Gewinner in der Kategorie ein richtungsweisendes Beispiel.“ Das Motto „Gemeinsam mehr erreichen“ war für Stadtwerkeleiter Richard Kuttenreich die wesentliche Motivation, das Projekt „Hochtemperaturwärmepumpe“ in Angriff zu nehmen, der Werkleiter freute sich über den Preis: „Es ist eine außerordentliche und unerwartete Anerkennung für unseren Neuburger Beitrag zum Klimaschutz, zur Energiewende. Wir sind stolz, freuen uns und werden weiterhin alles technisch Machbare tun, auf dem Weg in eine möglichst CO2-freie Zukunft. Mein besonderer Dank gebührt den Kolleginnen und Kollegen der Stadtwerke, ohne deren Engagement unsere Neuburger Projekte nicht zu realisieren wären.“ (AZ)