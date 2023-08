Bestnoten für die „Tour de Neuburg“ des Motorclubs

Im Rahmen der "Tour de Neuburg" erlebten 72 Teams eine gelungene touristische Ausfahrt mit Old- und Youngtimern. Am Ende entschieden Kleinigkeiten über Platzierungen.

Schon der Empfang im Sporthotel Rödenhof mit Papierabnahme und Weißwurst-Frühstück versprach ein tolles Erlebnis am Feiertag „ Mariä Himmelfahrt“. Nach der Vorstellung aller Teams auf dem Schrannenplatz in Neuburg ging es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der "Tour de Neuburg“ des Motorclubs auf eine rund 160 Kilometer lange landschaftlich herrliche Strecke ins Fränkische. Die Parolen, mit denen der Schrannenplatz von anonymen Kleingeistern verschmiert wurde, taten der guten Stimmung bei der Vorstellung aller Teilnehmer keinen Abbruch.

Das war die „Tour de Neuburg“ des Motorclubs

Die nächste Sonderkontrolle war in Schweinspoint vorbereitet, wo man den Menschen mit Handicap eine große Freude bereitete. Dann ging es weiter über Pappenheim nach Ellingen zur Mittags-Pause im schattigen Kastanien-Biergarten der Brauerei Fürst Carl. Der Re-Start zurück nach Neuburg führte die Teilnehmer durch eine abwechslungsreiche Landschaft, die aufgrund des herrlichen Wetters noch eine besondere Note erhielt. Nur ein Team musste sein Fahrzeug wegen Temperatur-Problemen abstellen und stieg kurz entschlossen auf die Familien-Kutsche um. Angekommen am Audi-Experience-Center warteten ganz besondere Schmankerl und eine gut bestückte Eis-Theke auf die Old- und Youngtimer-Besitzer, die diese Gastfreundschaft des fleißigen Service-Teams dankbar in Anspruch nahmen.

Foto: Fabian Benz

Das „Grande-Finale“ bildeten die zahlreichen Auszeichnungen der einzelnen Fahrzeugmarken, die aufgrund der Vielfalt fair ausgelost wurden. In der Expertenwertung, deren Aufgaben auch heuer wieder sehr kniffelig waren, entschieden knappe Abweichungen von der idealen Kilometerzahl die Platzierungen. Fahrtleiter Roland Demnick sowie Spartenleiter Thomas Kluitmann überreichten den Ausgezeichneten glänzende Pokale. Alles in allem hatten die Teilnehmer nur Best-Noten für den Gesamtablauf der „7. Tour de Neuburg“ parat. Das drückte sich beim Erwähnen der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer deutlich aus, die nicht nur mit einem Geschenk, sondern auch mit einem kräftigen Applaus belohnt wurden.

Die Prämierungen:

Expertenwertung:

1. Reisinger Dave - Demnick Bianca

2. Strupf Markus - Ostermann Franziska

3. Team Jägle jun.

Touristikwertung

1. Witty Jürgen und Bettina

2. Hierl Werner und Katja

3. Umlauf Antonia und Kittl Stefan

Markenpokale

„British Car Trophy – Ralph Schmidtkunz

“Auto-Union-Trophy” – Harald Dörenbach

“Cabrio-Cup” – Gerhard Bickelmaier

“Porsche-Cup“ – Bernd Moser

„Käfer-Cup“ - Willi Bauer

„Mercedes-Cup“ – Wolfgang Gensberger

„Azzurro-Cup“ - Fred Demnick

„Youngtimer-Trophy“ – Franz Laumeyer

„Ältestes Fahrzeug" – Rüdiger Vogt

„Gespannpreis“ – Klaus Müller

„Teampreis“ –Autofreunde Altmühltal

„Mannschaftspreis“ – WTD 61 Manching

„Rookie-Cup“ – Moritz Taubenberger (13 Jahre)

„Frühbucher“ – Hanns Schustereder (März 2023)

„Ladies-Cup“ – Franziska Ostermann

Sonderpreise für Sponsoring und Bewirtung

Armin Utzmann, Oskar Wittmann, Klaus+ Fabian Benz, Audi-Service-Team