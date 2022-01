Birdland Neuburg: Bluesreise über fast vier Oktaven

Plus Der phänomenale Jazz-Sänger Kenny Washington zeigt im Neuburger Birdland seine stimmliche Größe.

Kenny Washington ist ein ziemlich kleiner Mann. Wenn sich der Jazz-Sänger mit seinen jeweils zwei Köpfe größeren Band-Kollegen zum tosenden Applaus verneigt, wirkt dieses Bild fast ein wenig kurios. Aber sängerisch ist Washington, der im Gospelchor einer Baptisten-Gemeinde seine Weltkarriere eher unspektakulär begonnen hat, ein ganz Großer.