Neuburg/Burgheim

07:00 Uhr

Run auf die neue Realschule in Neuburg

Pause in der neuen Paul-Winter-Realschule. Die Zahl der Mädchen in den fünften Klassen steigt ab September deutlich. Insgesamt werden deutlich über 700 junge Leute das neue Schulhaus ansteuern.

Plus Die Paul-Winter-Schule in Neuburg bekommt gleich sieben Eingangsklassen, die Maria-Ward-Schule nur noch zwei. Was Schüler aus Burgheim damit zu tun haben.

Von Winfried Rein

Bei den beiden Neuburger Realschulen geht die Schere jetzt auseinander. Die neue Paul-Winter-Schule startet im September mit sieben Eingangsklassen und über 180 Kindern ins Schuljahr 2022/23. Die Maria-Ward-Schule in der Neuburger Altstadt kann mit 62 Mädchen nur noch zwei 5. Klassen bilden.

