Das Geld kommt den Enkeln zugute: Irmgard Stengelin gewinnt das Dialekträtsel

Irmgard Stengelin aus Neuburg hat unser Frühjahrsrätsel gewonnen, diesmal ging es um das Wort Birschd.

Das Wort "Birschd" wird immer seltener gehört. Doch Irmgard Stengelin aus Neuburg, die selbst gebürtige Schwäbin ist, wusste gleich was bei unserem Dialekträtsel gefragt war. "Das ist die Bürste, das wusste ich gleich, obwohl ich glaube, dass viele junge Leute das Wort heute nicht mehr kennen würden." Außerdem verwende sie das Wort auch selbst im Alltag.

Irmgard Stengelin aus Neuburg hat das Frühlingsrätsel gelöst

Die 75-Jährige nimmt bereits seit 1969, als sie mit ihrem Ehemann nach Neuburg zog, am Rätselraten teil. Und das nicht nur bei diesem, das Paar rätselt auch bei zahlreichen anderen Rätseln mit. Manchmal habe sie auch zweimal am Tag angerufen, bis jetzt hatte sie jedoch nie mehr als fünfundzwanzig Euro gewonnen, erzählt Stengelin. "Das Geld ist ja gleich verplant." Davon hätte sich das Ehepaar mal etwas gegönnt, was es sonst eben nicht tut. Stengelin betont außerdem, dass vor allem im Alter das Leben ja immer teurer wird. "Wir freuen uns auf jeden Fall."

Diesmal rief sie nur einmal am Tag an und war überrascht zu hören, dass sie die Summe von 1000 Euro gewonnen hatte. Pläne hat das Ehepaar für die Summe noch nicht. "Wir haben drei Enkel, die werden wahrscheinlich was bekommen und vielleicht fahren wir ja mal in den Urlaub." Auf jeden Fall wird das Paar auch in Zukunft bei den Gewinnspielen mit rätseln.