Das letzte Treffen: Der Heimatbund in Neuburg löst sich auf

Plus Das 30. Treffen in Neuburg war endgültig das letzte. Die Stadt unterstützt die Heimatvertriebenenseit 1945 und setzt auf Verständigung. Den „Heimatbrief“ gibt es auch weiterhin.

Früher kamen über 1000 nach Neuburg, am Wochenende waren es noch elf Mitglieder – die Zeit geht über den Heimatbund Weidenau-Großkrosse hinweg. Die letzten Aktiven zogen nun die Konsequenzen: Sie lösen einstimmig den 1956 gegründeten Heimatbund auf.