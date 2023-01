Der Februar im Birdland: Lionel Loueke und Kenny Barron besuchen Neuburg

Das Neuburger Birdland bietet im Februar 13 Konzerte. Das Programm ist ein bunter Genre-Mix an zwei Standorten.

Das Programm für den Februar ist im Neuburger Jazzkeller und dem Audi Jazz Forum, wo ein Teil der Konzerte ausgegliedert ist, wieder vollgepackt. Von modern geht es über Mainstream, altbekannte Gesichter geben sich mit neuen Gästen die Klinke in die Hand. 13 Programmpunkte stehen auf der Liste, von denen einige sogar bei freiem Eintritt besucht werden dürfen.

Den Anfang macht ein Pianist, der schon mit Herbie Hancock auf der Bühne stand. Als der legendäre Pianist den aus dem westafrikanischen Benin stammenden Gitarristen Lionel Loueke hörte, wusste er sofort, dass dies sein neues Band-Mitglied sein würde. Loueke tritt am Freitag, 3. Februar, um 20.30 Uhr auf.

Weiter geht es am Samstag, 4. Februar, mit Charly Antolinis Jazzfamilie 23. Beginn ist um 20.30 Uhr. Die Besucher und Besucherinnen erwartet eine Mischung aus Groove, Bebop und Hardbop. Antolini (dr, leader) wird unterstützt von Florian Riedl (as, ts), Martin Bublach (p), Rocky Knauer (b) und „Scat Max“ Neissendorfer (voc).

Neuburger Jazzkeller geht mit 13 Konzerten in den Februar

Am 10. Februar bietet das Antonio Farao Trio Mainstream aus mediterranen Einflüssen, gemischt mit afroamerikanischem Swing. Beginn ist um 20.30 Uhr. Am 11. Februar um die gleiche Uhrzeit präsentiert sich mit Francesca Tandoi dann ein Neuling im Neuburger Jazzkeller. Die Sängerin und Pianistin zeigt italienischen und europäischen Jazz. Am 17. Februar besucht David Helbock um 20.30 Uhr das Birdland, an seiner Seite hat er Sängerin Camille Bertault. Weiter geht es am 18. Februar um 20.30 Uhr mit Jazzart. Die fünf Musiker kommen aus Neuburg und der Umgebung, kommen allesamt nicht aus dem Jazz und werden doch durch ihre Liebe zu dem Genre geeint.

Ein Sonderkonzert findet am Dienstag, 21. Februar, um 20.30 Uhr statt. Auf der Bühne steht dann Kenny Barron mit seinem Quintett. Der Jazzpianist tritt nicht zum ersten Mal im Birdland auf, er präsentiert eine Mischung aus Mainstream und Modern Jazz. Am 24. Februar um 20.30 Uhr schließt sich die The Hot Stuff Jazzband an, die mit Swing auf die Bühne kommt. Am 25. Februar ist um 20.30 Uhr das David Hazeltine Trio zu sehen. Unterstützt werden die drei Musiker von Jim Rotondi.

Neben den Konzerten im Birdland finden vier Veranstaltungen im Audi Forum statt. Am 16. Februar tritt um 20 Uhr das Quintett um Bernhard Ullrich und Martin Breinschmid auf. Unter der Reihe "After Work Jazz Lounge" finden zudem drei Konzerte statt: Am 2. Februar um 18 Uhr mit Django`s Mood, am 9. Februar um 18 Uhr mit Holstein und Stabenow sowie am 23. Februar um 18 Uhr mit Rudi Trögl. Der Eintritt zu den drei Veranstaltungen ist frei. (AZ)