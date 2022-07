Die Brucker Feuerwehr hat einen neuen Kommandanten

Konrad Böck übernimmt bei der Freiwilligen Feuerwehr Bruck das Kommando von Christian Omasreiter. Zahlreiche Ehrungen standen bei der Versammlung ebenfalls auf dem Programm.

Die Feuerwehr Bruck hat einen neuen ersten Kommandanten. Einstimmig wurde Konrad Böck (28) in der Jahreshauptversammlung von seinen aktiven Kameraden gewählt. Er tritt damit die Nachfolge von Christian Omasreiter an, der nun als Erster Vorsitzender der Ortsteilwehr fungiert. Ich freue mich auf die Aufgaben“, so Konrad Böck nach seiner Wahl zum Kommandanten. Der gebürtige Brucker ist bereits seit zwölf Jahren aktiv in der Feuerwehr Bruck und hatte bisher das Amt des Zweiten Gerätewartes inne. Unterstützt wird er von Sebastian Kaltenegger. Nicht mehr zur Wahl gestellt haben sich Christian Griebel nach zwei Wahlperioden als Vorsitzender und einer als Kommandant. Ebenfalls ausgeschieden ist Michael Karmann, der zwei Wahlperioden das Amt des Zweiten Kommandanten ausübte. Die Feuerwehr zählt im Moment 58 aktive Mitglieder, darunter fünf Damen. Neu in den Vorstand gewählt wurden Stefanie Mandlmeier und Fabian Schläfer (siehe Infokasten).

Vor der Wahl blickte der scheidende Vorsitzende Christian Griebel im Brucker Feuerwehrhaus auf die vergangenen beiden Jahre zurück. Pandemiebedingt mussten viele Veranstaltungen ausfallen. Lediglich das Weinfest konnte 2021 mit einem Hygienekonzept abgehalten werden. Christian Omasreiter bedauerte, dass der Übungsbetrieb der aktiven Wehr zeitweise coronabedingt eingestellt werden musste. Dazu zählt auch die jährliche Großübung zur Brandschutzwoche mit weiteren Ortsteilwehren aus Neuburg. Umso erfreulicher ist, dass im vergangenen Jahr Leistungsprüfungen durchgeführt werden konnten. Insgesamt rückte die Wehr zu 16 Einsätzen im Jahr 2021 aus. Zur Freude aller ist inzwischen der neue Mannschaftstransportwagen im Ortsteil eingetroffen. Eine offizielle Indienststellung plant die Wehr im Herbst dieses Jahres.

Bürgermeister Peter Segeth hat zusammen mit Feuerwehrreferent Peter Ziegler für 25 Jahre Christian Omasreiter und Christian Pichler geehrt. Bereits 40 Jahre aktiv im Dienst sind Wolfgang Rill und Bernhard Hafner. Kreisbrandmeister Peter Zwanzig und Stadtbrandinspektor Markus Ries lobten bei den Grußworten das ehrenamtliche Engagement in der Ortswehr.

Nach den weiteren obligatorischen Versammlungspunkten, wie der Entlastung der Vorstandschaft und dem Kassenbericht, wurde das Treffen mit einem Kameradschaftsabend abgerundet.





Vorstand der FFW Bruck:

1. Kommandant: Konrad Böck

2. Kommandant: Sebastian Kaltenegger

1. Vorsitzender: Christian Omasreiter

2. Vorsitzender: Peter Schläfer

Kassier: Johann Hauber

Schriftführer: Roland Mandlmeier

Beisitzer: Christoph Kufner, Thomas Engel, Stefanie Mandlmeier, Fabian Schläfer. (hab)