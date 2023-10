Die Neuburger Berufsfachschule für Pflege organisiert Aktionstag

Interessierten wird in der Neuburger Berufsfachschule am ihrem Aktionstag ein Überblick über Ausbildungsinhalte vermittelt und sie haben die Möglichkeit, unterschiedliche Bereiche der Pflegeausbildung kennen zu lernen.

Ausbildung mit Herz, Hand und Verstand: Unter diesem Motto startet die Berufsfachschule für Pflege am Samstag, 11. November, von 10 bis 13 Uhr einen großen Aktionstag in den Räumlichkeiten der Berufsfachschule in Neuburg, Bahnhofstraße 103 b.

"Mit diesem Tag wollen wir jungen Leuten und auch Quereinsteigern ermöglichen sich vor Ort über eine Ausbildung in Pflegeberufen zu orientieren und zu informieren", so Florian Jung, stellvertretender Institutsleiter. "Wir wollen zeigen, wie spannend, interessant und vielseitig diese systemrelevanten Berufe sind."

Die Berufsschule Neuburg lädt alle Interessenten für Pflegeberufe auf ihren Aktionstag ein

An diesem Tag wird den Interessierten ein Überblick über die Ausbildungsinhalte vermittelt und es besteht die Möglichkeit die unterschiedlichen Bereiche der Pflegeausbildung kennenzulernen. Neben einem Quiz und praktischen Unterweisungen, ist für das leibliche Wohl mit Kaffee und Kuchen, sowie Snacks und Getränken gesorgt.

Das gesamte Ausbildungsteam und die Auszubildenden freuen sich auf regen Besuch sowie interessante Gespräche mit den Besuchern. (AZ)

