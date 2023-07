Die Ostendschule in Neuburg hat nun einen Barfußpfad

Die Grundschule Neuburg-Ost hat als Umweltschule ein weiteres Projekt verwirklicht. Vor Ort steht nun ein Barfußpfad zur Verfügung.

Ihrem Auftrag gemäß, Umweltschule zu sein, hat die Grundschule Neuburg-Ost ein Gesamtkonzept zur naturnahen Pausenhofgestaltung entworfen, zum großen Teil schon umgesetzt. Nistkästen wurden gezimmert und in den Pausenhofbäumen aufgehängt, Hochbeete gebaut, mit Kräutern bepflanzt, gepflegt und auch schon Aufstriche daraus zubereitet. Nun kam nach der Pflanzung von Obstbäumen und Beerensträuchern noch ein Barfußweg dazu.

Der Parcours auf Vliesbahnen besteht aus kleinen, aneinander gereihten Becken, die mit unterschiedlichen Materialien befüllt sind. Die Holzrahmen dazu baute Schulleiter Manfred Hiebl eigenhändig. In Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat und der Stadtgärtnerei wurden die Erdarbeiten und das Füllen der Felder ausgeführt. Neben verschiedenen Steinsorten unterschiedlichster Formen und Größen fanden auch Naturprodukte wie Tannenzapfen, Hackschnitzel oder Rindenmulch Verwendung. Die verschiedenen Erlebnisfelder haben die Funktion, Füße anzuregen und zu verwöhnen sowie gesundheitsfördernd zu sein. Erfahrungen zeigen, dass sich die verschiedenen Bodenbeläge entspannend auf die Füße auswirken, motorische Fertigkeiten fördern und Sinneswahrnehmung sowie Koordinationsvermögen schulen.

Barfußpfad in der Grundschule Neuburg-Ost

Die Stadt Neuburg stand von Anfang an der Idee sehr positiv gegenüber und unterstützte das Vorhaben tatkräftig. Weiter wird im Anschluss an den Barfußweg noch ein Weidentipi in Zusammenarbeit mit einer weiterführenden Schule im Rahmen eines Seminars entstehen. Wichtig für die Umwelterfahrung der Kinder ist das Fühlen und Spüren der unterschiedlichen Materialien. Außerdem sind die Schülerinnen und Schüler in die Erhaltung und Pflege des Weges eingebunden. Zur Einweihung des Barfußpfades kamen Silke Winter von der Stadtverwaltung, Schulamtsdirektorin Ilse Stork, Elternbeiratsvorsitzende Anja Momic und zweiter Bürgermeister Johann Habermeyer.

Einige befreiten gleich ihre Füße von Schuhen und Socken und schenkten ihren Füßen mit einem „Huch!“ die neue Wahrnehmung, barfuß über Materialien zu laufen, die man sonst nur mit Schuhen betritt. Diese kostenlose Fußreflexzonenmassage empfanden alle als Wohltat für Körper und Seele. Eins sein mit der Natur – das funktioniert über das Barfußlaufen am besten. Mit Hingabe sangen die Grundschüler zur Eröffnung ihren Schulsong „Wir Kinder von der Ostendschul´, ja unsre Schul´ ist wirklich cool“- jetzt sogar noch ein bisschen mehr.

Lesen Sie dazu auch