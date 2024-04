Die Spargelsaison in Neuburg wird auf dem Wochenmarkt eröffnet

Das königliche Gemüse und wird in Neuburg von zwei Hoheiten auf dem Schrannenplatz Willkommen geheißen. Außerdem darf man sich im Spargelschälen messen.

Der Wochenmarkt auf dem Neuburger Schrannenplatz steht am kommenden Samstag, 20. April, ganz im Zeichen des Spargels. In der Zeit von 9 Uhr bis 12 Uhr erwartet die Besucher ein unterhaltsames Programm rund um das königliche Gemüse und natürlich eine reiche Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten.

Gleich zu Beginn begrüßt Oberbürgermeister Dr. Bernhard Gmehling zusammen mit Spargelkönigin Natalie I. und Kartoffelkönigin Anna I. die Gäste. Nach einem Rundgang mit den königlichen Hoheiten darf natürlich auch der sportlich-spaßige Spargelschälwettbewerb nicht fehlen. Und genau da wird es heuer wieder besonders spannend, gilt der OB doch auch als erfahrener und ehrgeiziger Schäler. Neben den Königinnen wird es der Rathauschef auch mit einem Wochenmarktbesucher aufnehmen.

Mit Spargelgerichten wird die Saison am Neuburger Wochenmarkt eröffnet

An mehreren Ständen gibt es das weiße Gold aus dem Schrobenhausener Land und dazu traditionelle und ausgefallene Spargel- und Kartoffelrezepte. Abgerundet werden die Gaumenfreuden durch die umliegenden Gastronomen, die am Samstag feine Spargelgerichte anbieten.

Die Umrahmung des bunten Vormittags übernehmen die Sehensander Musikanten sowie Klaus Benz, der sachkundig und unterhaltsam durch den Vormittag führt. Unterstützt wird die Veranstaltung vom Spargelerzeugerverband Südbayern e.V., Bergbauers Weinladen und vom Weinparadiso. (AZ)