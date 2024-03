Diese Bäckereien haben in Neuburg über Ostern geöffnet

Wer über Ostern nicht auf frische Semmeln und Brot verzichten möchte, sollte die Öffnungszeiten der Bäckereien in Neuburg beachten. Eine Übersicht.

Auch an den Osterfeiertagen gehören frische Semmeln, Brot und Brezen für viele auf den Frühstückstisch. Doch an diesen Tagen sollte man, bevor mach sich auf den Weg zur Bäckerei macht, einen Blick auf die Öffnungszeiten werden, um nicht vor verschlossener Tür zu stehen. Damit das nicht passiert, finden Sie hier eine Übersicht, wann die Bäckereien in Neuburg geöffnet haben.

Bäckereien in Neuburg: Öffnungszeiten über die Osterfeiertage

Unsere Liste führt alle Bäckereien auf, die wir erreichen konnten. Die Öffnungszeiten Ihrer Bäckerei stehen noch nicht in unserer Liste? Schicken Sie uns gerne eine E-Mail an redaktion@neuburger-rundschau.de.

Bäckerei Göbel

Die Bäckerei hat am Karsamstag von 6 bis 13 Uhr geöffnet.

Am Karfreitag sowie am Ostersonntag und Ostermontag ist geschlossen.

Backhaus Hackner

Am Ostersonntag und Ostermontag haben sämtliche Filialen geschlossen.



und haben sämtliche Filialen geschlossen. Am Karsamstag haben die Filialen in der Nördlichen Grünauer Straße und die Filiale in der Luitpoldstraße jeweils von 6 bis 17 Uhr geöffnet.

Am Karfreitag haben nur die Sonntagsfilialen geöffnet:

Filiale in der Nördlichen Grünauer Straße von 7 bis 17 Uhr

von 7 bis 17 Uhr Filiale in der Luitpoldstraße von 7 bis 17 Uhr

Bäckerei Kaltenstadler

Die Bäckerei hat am Karsamstag, 30. März, von 5.30 bis 13 Uhr geöffnet.

Am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag ist geschlossen.

Bäckerei Schlegl

Sämtliche Filialen haben am Karfreitag , Ostersonntag und Ostermontag geschlossen.

Am Karsamstag haben folgende Filialen geöffnet: