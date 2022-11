Diese Kunstschnitzer-Familie ist seit 20 Jahren Teil des Weihnachtsmarkts

Die Kunstschnitzer-Familie aus Südtirol feiert in diesem Jahr ein Jubiläum auf dem Weihnachtsmarkt in Neuburg. Ihren Stand haben sie auf dem Schrannenplatz.

Bereits zum 20. Mal bereichert die Südtiroler Kunstschnitzer-Familie Plancker den Neuburger Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz. An ihrem einladenden Stand präsentieren die aus Wolkenstein im Grödnertal stammenden Anselmo und Christian Plancker Jahr für Jahr eine facettenreiche Auswahl ihrer Schnitzkunst. Lediglich in den vergangenen beiden Coronajahren war eine Anreise in die zweite Heimat nach Neuburg nicht möglich. Das kleine Jubiläum zeigt die freundschaftliche Verbundenheit zwischen der gesamten Familie Plancker und vielen Neuburgerinnen und Neuburgern.

Die Familie Plancker bietet auf dem Weihnachtsmarkt Schnitzkunst und schicke Kapl-Produkte

Rechtzeitig zum Jubiläum präsentiert sich die Familie Plancker mit ihrem zweiten Standbein, das in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich aufgebaut wurde. So gibt es in einer weiteren Hütte die schicken Kapl-Produkte. Dazu zählen hochwertige Schildmützen, Taschen, Gürtel oder Portemonnaies. Das zusätzliche Angebot bereichert den Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz und hilft sicherlich auch dem Christkind bei der Geschenkesuche.

Das Neuburg-Kunstwerk der Planckers auf dem Weihnachtsmarkt ist diesmal ein Pinguin

Im Laufe der Jahre hat es sich zur schönen Tradition entwickelt, dass Anselmo Plancker direkt vor seinem Stand am Weihnachtsmarkt an einem ganz speziellen Neuburg-Kunstwerk arbeitet. Ob Ottheinrich-Statue, Schutzengel oder Eistänzerin – zu jeder Adventszeit entsteht ein echtes Meisterwerk. Für 2022 hat sich der gesellige Südtiroler gemeinsam mit Weihnachtsmarkt-Moderator Bernhard Mahler erneut ein besonderes Projekt einfallen lassen.

So wird in den vier Wochen Stück für Stück die bekannte Pinguin-Figur der Neuburger Wasserwacht entstehen. Die traditionsreiche Truppe, die insbesondere für das legendäre Neuburger Winter-Donauschwimmen bekannt ist, feiert 2023 ihr 75-jähriges Bestehen. Bis zur Feierlichkeit ist die Figur fertiggestellt und kann offiziell übergeben werden. (AZ)