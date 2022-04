Donau-Projekt: Noch Plätze frei für Workshops in Neuburg

Chemiker Andreas Fath durchschwiummt die Donau. Auf seinem 2700 Kilometer langen Weg ans Schwarze Meer legt er am Sonntag in Neuburg einen Stopp ein. Begleitend dazu gibt es ein Programm.

Prof. Andreas Flath macht sich auf zu einem 2700 Kilometer langen Schwimm-Marathon in der Donau, um auf seinem Weg zum Schwarzen Meer eine einzigartige Untersuchung des Donauwassers vorzunehmen. Wie berichtet legt er am Sonntag, 24. April, einen Schwimmstopp in Neuburg ein. Hier findet ab 10 Uhr begleitend zu einer Müllsammelaktion auch ein Programm mit Workshops statt. Dafür stehen Personen zwischen 14 und 25 Jahren noch einige wenige Plätze zum Mitmachen zur Verfügung. Anmelden dafür kann man sich per E-Mail mit Angabe des Namens und des Alters unter der Mailadresse info@cleandanube.org. Treffpunkt dafür ist ab 10 Uhr die Grünanlage direkt an der Oskar-Wittmann-Straße in der Nähe des Donauruderclubs.

Gegen 13 Uhr wird Professor Fath von Landrat, Oberbürgermeister und Vertretern des Lions Club in Neuburg empfangen

Voraussichtlich um 13 Uhr wird Andreas Fath schwimmend Neuburg erreichen und die Donau an der Rossschwemme verlassen. Geplant ist an der Grünanlage direkt an der Oskar-Wittmann-Straße ein Empfang mit dem Oberbürgermeister und dem Landrat sowie eine Pressekonferenz. Gegen 14 Uhr schwimmt Andreas Fath weiter nach Ingolstadt.

Dem Chemiker und Langstreckenschwimmer geht es bei seiner Aktion gar nicht so sehr um die sportliche Herausforderung, die die gewaltige Schwimmstrecke von Süddeutschland bis zum Schwarzen Meer darstellt. Tatsächlich dreht sich beim Projekt „Cleandanube“ alles um die Qualität des Donauwassers, die der Forscher und sein Team über 2700 Flusskilometer unter verschiedenen wissenschaftlichen Fragestellungen untersuchen werden. „Ich schwimme im Dienst der Wissenschaft“, erläutert der Hochschullehrer. „Mein Ziel ist es, eine umfassende Bestandsaufnahme der Inhaltsstoffe des Donauwassers, insbesondere der für die Wassergüte bedenklichen Substanzen, zu erstellen.“ (nr)

