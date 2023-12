Donaupegel steigt: Stadt Neuburg trifft erste Vorkehrungen

Die Schneeschmelze führt zu steigenden Pegeln an der Donau. Der Nachtbergweg am Fluss wird ab Dienstag gesperrt.

Die Schneeschmelze und Niederschläge lassen derzeit den Pegelstand der Donau wieder kräftig steigen. Das für den Hochwasserschutz zuständige Tiefbauamt der Stadt Neuburg rechnet nach aktueller Prognose des Hochwassernachrichtendienstes bis kommenden Mittwoch mit einem Pegelstand von bis zu fünf Meter und damit Meldestufe 3.

Bereits jetzt hat der steigende Flusspegel erste Auswirkungen auf das Stadtgebiet Neuburg. So wird am Dienstag, 12. Dezember, der Nachtbergweg direkt am Fluss gesperrt. Vom Hochwasser betroffen sind auch Wege im Englischen Garten, am Brandl, beim Kraftwerk Bittenbrunn sowie unterhalb des Arco-Schlösschens sein. Die Teams von Bauhof, Kläranlage und THW bleiben in ständiger Bereitschaft, um schnell auf neue Entwicklungen reagieren zu können.

Hochwasser in Neuburg erwartet: Donaupegel steigt

Grundstückseigentümer werden darauf hingewiesen, dass durch den erhöhten Pegelstand der Donau auch der Grundwasserstand zunimmt. In diesem Zusammenhang wird auf die Informationen der Hochwasserschutzbroschüre hingewiesen, die auf www.neuburg-donau.de zu finden ist.

Den ständig aktualisierten Pegelstand der Donau finden man auf der offiziellen Homepage des Hochwassernachrichtendienstes Bayern: www.hnd.bayern.de (AZ)

