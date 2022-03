Er ist der Namensgeber der Flachslandenstraße

Johann Baptist von Flachslanden war mehr als nur ein Edelmann. In Neuburg besaß er ein Maltesergroßballei und baute das Schlösschen Hessellohe.

Am 19. März 2022 jährt sich zum 200. Mal der Todestag einer außergewöhnlich vielschichtigen und spannenden Persönlichkeit: Johann Baptist von Flachslanden war ein Edelmann, ein Ritter und Ordensmitglied, er legte Keuschheits- und Armutsgelübde ab, war aber auch Galeerenkapitän und Piratenjäger. Er war Diplomat, Abgeordneter, ein Gegner der Französischen Revolution und Unterstützer der abgesetzten Bourbonen sowie ein Freund des Zaren; er war ein Pfründesammler, ein guter und gebildeter Gesellschafter sowie ein Genießer: Er schuf für sich und seine Gäste auf dem Land vor den Toren Neuburgs ein Gartenparadies mit Chinesischem Turm. Kaum zu glauben, dass es sich um die Lebensgeschichte nur eines Mannes handelt. Und diese war bis vor wenigen Jahren nur bruchstückhaft in Abschnitten bekannt. Warum fand diese schillernde Person seine letzte Ruhestätte im Neuburger Stadtteil Ried, weit entfernt von seiner eigentlichen Heimat?

Johann Baptist von Flachslanden fand letzte Ruhestätte in Neuburg

Das Adelsgeschlecht derer von Flachslanden stammte ursprünglich aus dem Ort Flaxlanden im südlichen Elsass. Die Familie kam in Diensten der Fürstbischöfe von Straßburg in deren Residenz im nordelsässischen Zabern (Saverne), wo 1739 Johann Baptist zur Welt kam. Als nachgeborenen Sohn sahen ihn seine Eltern für eine geistliche Laufbahn vor und meldeten ihn bereits im Alter von vier Jahren bei den Maltesern an. Dieser Ritterorden war zur Zeit der Kreuzzüge entstanden und hatte anfangs die Aufgabe, kranke Jerusalempilger zu beschützen. Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich der Bund aber mehr und mehr zur militärischen Speerspitze der Christen im Kampf gegen die Osmanen im Heiligen Land und im Mittelmeer. Der Ordenssitz musste mehrere Male verlegt werden und befand sich schließlich ab 1530 auf der Insel Malta, wonach der Orden fortan auch seinen Namen trug.

Johann Baptist von Flachslanden (1739-1822) im Alter von ca. 29 Jahren. Gemälde im Schlösschen Hessellohe. Foto: M. Nadler

Der jungen Flachslanden wurde schon mit 17 Jahren dorthin zur Ausbildung geschickt. Zum Pflichtprogramm gehörte auch die Teilnahme an sogenannten ‚Karawanen’, also an Kriegszügen vor allem zur See gegen die sogenannten ‚Ungläubigen’. Danach wurde Flachslanden als Profess-Ritter in die Maltesergemeinschaft aufgenommen und er stieg aufgrund seiner Tüchtigkeit zur See sogar zum Generalkapitän der Galeerenflotte des Ordens auf. Sichtbares Zeichen dieses hohen Ranges war das Privileg, eine rote Uniform tragen zu dürfen, mit der sich Flachslanden als 29-Jähriger stolz porträtieren ließ (siehe Bild). Seine Aufgabe war damals auch die Jagd auf – vor allem muslimische – Piraten, die den Schiffsverkehr im Mittelmeer bedrohten.

Mitte der 1770er Jahre konnte Flachslanden dann nach Süddeutschland zurückkehren und erhielt hier für seine erfolgreichen Dienste einträgliche Pfründe. In der Ordenskommende in Dätzingen (Baden-Württemberg) ließ er sich ganz nach eigenen Vorstellungen ein Schloss und einen Park gestalten. Anfang der 1780er Jahre folgte dann sein diplomatisches Meisterstück: Es gelang ihm, den pfalzbayerischen Kurfürsten Karl Theodor von der Gründung eines bayerischen Zweigs (einer „englisch-bayerischen Zunge“) des Malteserordens zu überzeugen. Der eigentliche Lenker dieser mit den Gütern des aufgehobenen Jesuitenordens reich ausgestatteten Stiftung war Flachslanden.

Den Höhepunkt seiner politischen Laufbahn erreichte er, als der ab 1799 regierende Kurfürst Max IV. Joseph den bayerischen Malteserzweig zwar zunächst auflöste, Flachslanden aber durch seine Kontakte zum russischen Zaren kurz darauf die Wiedergründung erzwang. Max Joseph war in den frühen Napoleonischen Kriegen auf Russland angewiesen und der russische Zar hatte sich zum Beschützer des Malteserordens erklärt. Flachslanden stand seit seinen Jahren als Galeerenkapitän in enger Verbindung zum Zarenhof. Und so wurde er nun 1799/1800 nach Sankt Petersburg eingeladen und dort mit dem hohen Alexander-Newski-Orden für seine Verdienste geehrt.

Flachslanden besaß ein Maltesergroßballei in Neuburg

Die russische Diplomatie hätte sogar gerne gesehen, dass der einflussreiche und frankreichfreundliche Minister Montgelas durch Flachslanden abgelöst würde. Aber dazu kam es nicht. Stattdessen folgte 1805 ein Bündniswechsel Bayerns auf die Seite des revolutionären Frankreich. Damit geriet Flachslanden politisch ins Abseits. Er hatte 1789 persönlich als Mitglied der Generalständeversammlung in Versailles gegen die sich anbahnende Revolution opponiert und darüber sogar eine bemerkenswerte Schrift veröffentlicht. In den Folgejahren unterstützte er die gestürzte französische Königsfamilie und nach der Enthauptung des Königs war Flachslanden ein enger Berater und offenbar sogar der Kanzler dessen Bruders, der sich im Exil als Ludwig XVIII. zum König proklamierte.

Durch das bayerische Bündnis mit Napoleon, dem tatsächlichen Herrscher Frankreichs, hatte Flachslanden daher am Münchner Hof keinen guten Stand mehr. Er zog sich auf die bedeutendste seiner inzwischen zahlreichen Maltesergüter zurück, nämlich nach Neuburg, das sogar als Maltesergroßballei tituliert war. Hier hatte er die Ordensgebäude, das ehemalige Jesuitenkolleg bei der Hofkirche, ausbauen lassen. Als 1808 der Malteserorden in Bayern nun doch und diesmal endgültig aufgehoben wurde, kaufte Freiherr Flachslanden in Hessellohe einen Hof, baute sich dort ein Schlösschen und schuf einen reizenden Park, mit dem er auch die in Neuburg residierende Schwägerin des bayerischen Königs Maria Amalia regelmäßig erfreute. Sogar einen Chinesischen Turm mit Tanzfläche und Aussichtsplattform ließ er errichten.

Lehrbrief mit Darstellung des Flachslanden-Gartens und des Chinesischen Turms (rechts) in Hessellohe. Foto: Roland Thiele (Vorlage Privateigentum Familie Fürst)

In diesem Besitz verbrachte er seinen Lebensabend, nicht ohne weitere Ehrungen. Er war bereits Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und wurde 1819 noch in die Kammer der Reichsräte berufen, also dem Oberhaus des damals neu geschaffenen Bayerischen Parlaments. Als Ordensmann, der die Gelübde abgelegt hatte, konnte Flachslanden natürlich keine eigene Familie gründen. Er kümmerte sich aber um seine verwitwete Schwägerin, deren Töchter und um seinen Neffen, der allerdings vor ihm starb.

Im März 1822 war auch für Johann Baptist von Flachslanden die letzte Stunde gekommen. Die zwei erhaltenen Grabsteine nennen mit dem 19. und dem 20. März einen unterschiedlichen Todestag. Die eine Steinplatte befand sich ursprünglich auf dem Friedhof in Ried, die andere in der Kirche, deren Patronatsherr der Verstorbene als Großballi war. Während die erste Steintafel um 1999 nach Dätzingen verbracht wurde, befindet sich die zweite heute im Hesselloher Schlösschen. Mit Johann Baptist starb die Familie Flachslanden im Mannesstamm aus. Am Englischen Garten ist eine Straße nach dem Mann benannt, der zweifellos zu den bedeutendsten Persönlichkeiten Neuburgs zu zählen ist.