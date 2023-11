Ein falscher Prinz: Burgfunken überraschen ihren Präsidenten

In seiner letzten Faschingssaison als Vereinsvorsitzender wird Harry Zitzelsberger von seiner Mannschaft hinters Licht geführt. Wer die neuen, "echten" Prinzenpaare sind.

Die „Botschafter der guten Laune“ sind zurück. Am 11.11. eröffneten die Neuburger Burgfunken die neue Faschingssaison und landeten gleich einen Coup: Präsident Harry Zitzelsberger wusste nicht, dass sein Sohn Jonas der neue Prinz wird. „Das ist wirklich ein Hammer“, rief der Vereinschef von der Galerie der Markthalle seiner Fangemeinde zu.

Angeblich hatten die Insider schon im letzten Fasching vereinbart, dass der 19-jährige Jonas die Regentschaft im letzten Amtsjahr seines Papas übernehmen soll. Und das macht er jetzt mit seiner gleichaltrigen Freundin Selina Rau, die vor sieben Jahren als kleine Fame Step-Tänzerin bei den Burgfunken angefangen hatte. Jonas I. ist der Fasching ohnehin in die Wiege gelegt worden.

Im Regenschauer stellten die Burgfunken ihre Mannschaft auf dem Schrannenplatz vor. Der Fasching ist nächstes Jahr mit fünf Wochen besonders kurz. Foto: Winfried Rein

Selina ist ausgebildete Augenoptikerin, Jonas arbeitet bei Hamo Kartonagen. Beide gehen also mit viel Routine und Motivation in die Faschingssaison 2023/24, die aus Narren-Sicht mit fünf Wochen viel zu kurz ausfallen wird. Auch Prinz Gabriel I. und Prinzessin Hanna II., das Paar des kleinen Hofstaats, hätte gegen ein paar Wochen mehr nichts einzuwenden. Mit dem zehnjährigen Gabriel Kunz aus Rohrenfels und der elfjährigen Hanna Göbel aus Bergheim hat sich die Faschingsgesellschaft wieder Verstärkung aus dem Umland geholt. Hofmarschallin ist Annalena Göbel, Funkenmariechen Serafina Viertbauer. Bei den „Großen“ tanzt Madita Beric als Funkenmariechen und Nico Zitzelsberger gibt als Hofmarschall den Ton an – selbstbewusst und gekonnt wie bei der verregneten Proklamation am Samstag.

Krönungsball der Burgfunken Neuburg findet am 6. Januar statt

Dass der Familienverbund bei den Burgfunken so ausgeprägt ist, gefällt Oberbürgermeister Bernhard Gmehling außerordentlich. Der familiäre Zusammenhalt im Neuburger Fasching habe Tradition, „das passt und funktioniert sehr gut.“ Die Burgfunken seien erfrischende Vertreter der Stadt, so der OB, er freue sich bereits auf den Krönungsball und auf weitere Aktivitäten.

Mit fünf Wochen kommt der Fasching 2024 aber ziemlich kurz daher. Der Aschermittwoch fällt bereits auf den 14. Februar. Es ginge allerdings noch kürzer. Der Aschermittwoch kann auf jeden Tag zwischen dem 4. Februar und 14. März fallen. Die Fasnacht richtet sich nach dem Osterfest. Und Ostern feiert die Kirche immer am Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühjahr.

Landrat Peter von der Grün, unterstützt von Gattin Silke, war als Ritter von der Hutzeldörre unterwegs. Foto: Winfried Rein

So terminieren die Neuburger Burgfunken ihren Krönungsball erstmals in der Vereinsgeschichte auf den 6. Januar. Eine Woche später findet das Gardetreffen in der Parkhalle statt, danach die beiden Kinderbälle, ebenso wie der Seniorenball im Kolpinghaus. Dazwischen gibt es Auftritte „Schlag auf Schlag“. Beim Kehraus am Faschingsdienstag, diesmal eintrittsfrei, sollen alle noch einmal kräftig mitfeiern, wünscht sich Präsident Harald Zitzelsberger. Und beim Rosenmontagskabarett am Tag zuvor werde es diesmal von den eigenen Kräften „nichts Politisches mehr geben“.