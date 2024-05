Neuburg

vor 1 Min.

Ein Freizeitpark wird die neue Mitte am Neuburger Schwalbanger

Plus Bewohner und Gäste feierten am Schwalbanger in Neuburg den „Tag der Städtebauförderung“. Dort soll bis 2025 ein Freizeitpark entstehen. Das Familienzentrum wird 2026 Anlaufstelle für 3000 Bürger.

Von Winfried Rein

„Das wird ein Super-Treffpunkt für den Schwalbanger.“ Neuburgs Quartiermanager Jürgen Stickel ist vom Erfolg des „Freizeit- und Bewegungsparks“ überzeugt. Baubeginn soll im Sommer sein. Die Besucher eines kleinen Bürgerfestes trafen sich am Samstag zum letzten Mal auf der freien Wiese zwischen Grundschule und Kindergarten.

Familien schauten vorbei, Vereine wie der Schachclub, Akteure aus den Bürgerhäusern, einige Stadtvertreter, Jugendparlament, Seniorenbeirat, Anwohner mit und ohne Migrationshintergrund. Diese „Mischung“ stellen sich Sozialarbeiter und Politiker quasi als Grundsatzprogramm für Brennpunkt-Stadtteile vor: ein freundschaftliches Miteinander mit möglichst wenig Konflikten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen