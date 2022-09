Ein großes Summen im neuen Zuhause der Neuburger Imker

Plus Am Wochenende ist der neue Vereinstreff der Neuburger Imker auf dem Donauwörther Berg eingeweiht worden. Der Lehrbienenstand dient auch den Schulen.

Des Lobes für Imker und Bienen nicht genug, Oberbürgermeister Bernhard Gmehling ernannte den Samstag zum „Bienenzucht-Feiertag“. Er galt dem 125-jährigen Bestehen des Imkervereins Neuburg und der Einweihung des neuen Vereinsheims.