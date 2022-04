Neuburg

vor 18 Min.

Ein Impuls zum Osterfest der Kirchen im Neuburger Ostend

Pfarrer Jens Hauschild, Jutta Kieler-Winter und Pfarrer Gerd Zühlke (von links) zeigen ihre Pläne zum Emmaus-Spaziergang am Ostermontag.

Plus Die Ostendgemeinden organisieren einen Emmaus-Spaziergang durch den Englischen Garten. Am Wochenende ist Konfirmation in der Apostelkirche. Masken und Abstand werden weiter dringend empfohlen.

Von Winfried Rein

Zum Osterfest erwarten die katholischen und evangelischen Gemeinden wieder mehr Besucher der Gottesdienste und Andachten. Die Vorsichtsregeln gegen Corona will man aber nicht aufgeben. „Wir empfehlen dringend, in der Kirche Masken zu tragen“, so der Appell von Pfarrer Jens Hauschild (Apostelkirche) und seinem katholischen Kollegen Gerd Zühlke (St. Ulrich).

