Ein Jubiläum und zwei Stücke: Neuburger Gassenspieler feiern 40. Geburtstag

Seit vier Jahrzehnten gibt es mittlerweile die Neuburger Gassenspieler. Beim Schloßfest stehen sie wieder mit Werken von Hans Sachs auf der Bühne.

Ein schwangerer Bauer und ein eigentlich harmloser Weidenkorb stehen im Mittelpunkt der beiden Hans-Sachs-Stücke, die die Neuburger Gassenspieler während der Schloßfestwochenenden im Theaterhof aufführen. Den musikalischen Rahmen setzen die Musiker von Ceretanus, die mit Dudelsack, Trommeln und Streichinstrumenten einziehen und in ihren derb-deftigen Liedern kein Blatt vor den Mund nehmen.

Auf welch kuriose Weise die heftigen Leibschmerzen des Bauern (Willi Elias) geheilt werden, erzählt das Fastnachtsspiel „Der schwangere Bauer“. Der Medikus (Franz Rucker) konstatiert ein Wunder, nachdem er vermeintlich vom Urin des Kranken gekostet hat: „Der Bauer ist schwanger mit einem Füllen“. Was die Bäuerin (Rita Mehringer) skeptisch blicken lässt, wird von ihrem Ehegespons für bare Münze genommen. Für ihn stellt sich beim Blick auf die untere Körperhälfte die bange Frage: „Wie soll ich das Füllen gebären?“. Knecht Heinz (Bernhard Stampl) assistiert bei Diagnosefindung und Therapie. So heiter das kleine Stück ist, so deutlich sind die Seitenhiebe in Richtung Ärztestand, der mit Wahrsagern oder Schatzgräbern assoziiert wird.

Wie heftig und am Ende gar handgreiflich sich über einen Krämerskorb streiten lässt, ist für die Zuschauer höchst unterhaltsam, für die Beteiligten weniger. Wie schnell sich genau diese Perspektive ändern kann, erfährt der Knecht (Max Elias) am eigenen Leib. Eben noch im zärtlichen Gespräch mit der Köchin (Julia Kühnau), verwandelt sie sich in eine Furie, als sie erfährt, wie der Krämer (Hans Oettinger) und dessen Frau (Bärbel Lebender) darum gestritten haben, wer den Krämerskorb tragen soll.

Neuburger Gassenspieler feiern 40-jähriges Bestehen

Auch die Kaufmannsfrau (Vera Kober) solidarisiert sich mit der Geschlechtsgenossin, wie der Kaufmann (Gerhard Stiglmair) verwundert feststellen muss. Denn die beiden haben sich anderer Leute Probleme zueigen gemacht. Das, so Hans Sachs‘ Moral von der Geschichte, sollte man tunlichst bleiben lassen. „Die Menschen ändern sich nicht, auch in 500 Jahren nicht“, kommentiert ein Zuschauer amüsiert das Geschehen auf der Bühne. So alt und so zeitlos sind die Werke das Nürnberger Schuhmachers und Meistersingers Hans Sachs.

Werke von Hans Sachs sind das Markenzeichen der Neuburger Gassenspieler, die heuer ihr 40-jähriges Bestehen feiern. Gegründet wurde die Gruppe von Ursula Kober, während schauspielerische Wurzeln bei den Donautalern, sprich dem Neuburger Volkstheater, liegen. Sie bekam 1982 vom Schlossfestkomitee, namentlich von Heimatpfleger Matthias Schieber, den Auftrag, für das Schlossfest 1983 eine Theatergruppe für ein Hans Sachs-Stück zusammenzustellen.

Gespielt wurde im damals frisch renovierten Museumsgarten. Wie gut Hans Sachs zum Schlossfest passt, hat Ursula Kober erst viel später erfahren. „Es gibt Hinweise darauf, dass Ottheinrich und Hans Sachs, der in Nürnberg den Protestantismus vorantrieb, sich kannten“, erzählt sie, „es gab eine Verbindung über Ottheinrichs Hofprediger“. Das erste Programm im „Theater am Wehrgang“ genannten Museumsgarten bestand aus dem Zauberer Truxini, Musikschülern der Neuburger Schulen und einem Hans Sachs-Stück.

Hans-Sachs-Stücke werden beim Schloßfest von den Gassenspielern aufgeführt

Heute gehören zum Repertoire etwa 15 sogenannte Fastnachtsstücke des Nürnberger Autors. Welche beiden zum Schloßfest jeweils gespielt werden, entscheidet Franz Rucker, der vor acht Jahren gemeinsam mit Rita Mehringer, die sich um die Organisation kümmert, die Leitung von Ursula Kober übernommen hat, danach, wer von den derzeit aktiven zehn Schauspielern mitspielen will. Insgesamt waren es über die Jahre mindestens 20 Schauspieler, und es auch kommen auch immer wieder neue nach.

So Max Elias als Akteur der zweiten Generation und Julia Kühnau mit Schlossfesterfahrung als Steckenreiterkind. „Ich wollte weiter Theaterspielen“, begründet das frühere Descartes-Theatergruppenmitglied ihr Engagement bei den Gassenspielern. Die beschränkten sich nicht nur aufs Schloßfest. Jahrelang waren sie auch in Hersbruck, beim Sommerfest des historischen Vereins, auf Schloss Hexenagger, auf der Harburg und im Raum Dillingen unterwegs, teils auch mit von Wolfgang Rüppel selbstgeschriebenen Stücken.