Ein Rundgang durch die Ateliers zeigt: Die Sommerakademie ist ein eigener Kosmos

Ein Blick in die Ateliers der Bildenden Kunst zeigt: Die Vielfalt an Kunstwerken aus unterschiedlichen Materialien und Techniken ist bei der Neuburger Sommerakademie groß.

Im Rathausflez hat gerade jeder Flecken einen anderen Charakter: Mannshohe Kartonfiguren hängen neben Drahtgeflechten, der Boden zeigt mancherorts ein Arrangement aus Alltagsgegenständen, andernorts wächst eine Palme aus aneinander positionierten Plakaten hervor. „Kunst ist nicht nur Malerei oder Bildhauerei, Kunst ist auch so viel dazwischen“, beschreibt Dozentin Meike Dölp ihren sich dort ausprobierenden Kurs Crossmedia. Gerade ein Blick in die Ateliers der Neuburger Sommerakademie schafft ein Gefühl für die unglaubliche Bandbreite künstlerischen Wirkens.

25 Bilder Ein Blick in die Ateliers: Das sind die Bilder der Neuburger Sommerakademie Foto: Stefanie Winter

Die Bildende Kunst ist dieses Jahr mit sieben Dozenten vertreten, erzählt die künstlerische Leiterin Goda Plaum. Vier davon sind zum ersten Mal in Neuburg, andere sind gerne wiedergekommen wie Daniel Man. Sein Kurs widmet sich Strategien der Malerei. Ihm geht es darum, dass die Malenden in die größtmögliche Reflexion kommen: „Passen meine Arbeit und meine Vorstellung zusammen? Entsteht eine Arbeit, die mit meiner Haltung zu tun hat?“ Ein hehres Ziel, gibt Man zu. Wie versuchen die Teilnehmer im Marstall diesem näherzukommen? Herbert Blumschein betrachtet die Bilder, die er bereits gemalt hat und zeigt auf einen bunten Baum umgeben von weißem Hintergrund. „Mein Bild war zuerst ganz bunt. Mit weiß habe ich dann begonnen, den Baum herauszuschälen. Mir geht es nicht um ein realistisches Bild, sondern um das Wesen eines Baums, das ich aus dem bunten Bild herausgearbeitet habe“, reflektiert er sein Vorgehen, das an die Bildhauerei erinnert.

Der Kurs Skulptur und Objekt ist im Boxenstall untergebracht und die niederländische Dozentin Yke Prins, zum ersten Mal dabei und begeistert von der Organisation und vom vielen Platz bei der Neuburger Sommerakademie, beginnt ihre Kurstage mit kleinen Morgenübungen, die den Kunstschaffenden Denkanstöße zur Arbeit im Raum liefern. Blind ein Gesicht zeichnen und es aus Draht nachbilden, Oberflächen mit Frottage-Technik einfangen und sie anschließend aus Gips nachbilden, allein dadurch entstehen schon faszinierende und ganz unterschiedliche Kunstwerke.

So unterschiedlich wie die Teilnehmer selbst: Da ist auf der einen Seite Ingrid Schabenberger, schon zum dritten Mal dabei und in ihrer Freizeit eher der Malerei zugewandt, die es genießt, ihre Materialien bis zum nächsten Tag einfach liegen lassen zu können. Auf der anderen Seite sitzt Anna Guttzeit, ihres Zeichens Ärztin, die in ihrem Urlaub mal etwas ganz anderes machen wollte und keinerlei Erfahrung mitbringt: „Das ist Fluch und Segen zugleich, die Findungsarbeit bei mir dauert natürlich viel länger als bei anderen. So schaue ich, was der Tag bringt und wenn nichts herauskommt, habe ich mich zumindest entspannt.“

Laut Goda Plaum macht die Zusammensetzung der Kurse aus Studierenden, darunter heuer fünf Stipendiaten, bis Senioren den Reiz der Sommerakademie aus. Das sieht auch Kristin Heller, selbst Kunstlehrerin, so: „Es ist spannend, sehr unterschiedliche Leute kennenzulernen. Die Gespräche, das Miteinander bringt einen voran. Die Sommerakademie ist ein eigener Kosmos“, überlegt sie. Heller hat sich im Kurs Experimentelle Druckgrafik eingeschrieben und ihre Inspiration sind exotische Pflanzen. In ihren Arbeiten kombiniert sie Tiefdrucke und Monotypien mit Nähen, Schrift und Pastellfarben. Floral und poetisch, beschreibt sie ihre Werke selbst treffend. Von Dozentin Stefanie Pojar ist sie begeistert, wie überhaupt alle Teilnehmer immer wieder betonen, dass so hochkarätige Referenten in Neuburg keine Selbstverständlichkeit sind.

Meike Dölp, die Dozentin des Crossmedia-Kurses, kommt beispielsweise aus Berlin, hat Bildende Kunst in Berlin, Bremen und Kassel studiert und arbeitet nun in Schulen und Museen mit Kindern und Jugendlichen. Bei der Arbeit mit Erwachsenen genießt sie es, über Kunst sprechen zu können und dass alle Teilnehmer „Freude am Machen“ haben. Dass die vielfältigen Kunstwerke das Ziel der Sommerakademie sind, wie es wohl der Gedanke des interessierten Besuchers wäre, würde sie nicht unterschreiben: „Es geht um das Prozesshafte. Nicht das Werk ist entscheidend, sondern die Erfahrung.“ Letztere nehmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sommerakademie gewiss zuhauf mit.

Info: Die Ateliers der Neuburger Sommerakademie öffnen für Interessierte am Samstag, 12. August, ab 11 Uhr. Neben dem Rundgang durch die Kursräume ist auch das Jugendtheater um 12.30 Uhr und 16.30 Uhr im Stadttheater geplant, das Teilnehmerabschlusskonzert Alte Musik findet um 17 Uhr in der Hofkirche statt.