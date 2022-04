Neuburg

vor 48 Min.

Eindrucksvoller Auftritt der Neuburger Vhs-Ballettschüler bei der „Puppenfee“

Plus Als hätte es zwei harte Jahre mit eingeschränktem oder nur virtuellem Ballettuntericht nicht gegeben, tanzten sich die Aktiven mit der "Puppenfee" in die Herzen der Zuschauer im Stadttheater Neuburg.

Von Andrea Hammerl

Heitere, beschwingte Musik, Walzertakte, der Pas de trois der Titelfigur – Die „Puppenfee“ ist ein zauberhaftes, mitreißendes Ballett, eines der am häufigsten aufgeführten in Deutschland. Mitreißend und bezaubernd ist auch die Adaption der „Puppenfee“ von Mary Anne Strobel für die VHS-Ballettschüler gelungen, die nach coronabedingter Absage vor einem Monat nun am Freitagabend endlich Premiere feiern durfte.

