Neuburg

vor 17 Min.

Eine Ulme und eine Eibe in Neuburg sind neue Naturdenkmäler

Landrat Peter von der Grün und OB Bernhard Gmehling brachten die neue Naturdenkmal-Plakette an der Eibe an der Luisenhöhe an. Oberin der Maria-Ward-Schwestern, Sr. Monika Glockann freute sich über die Würdigung.

Plus Bei den Bäumen an der Brandlwiese und bei den Maria-Ward-Schwestern in Neuburg geht es um Schönheit und Besonderheiten. Sie sind nun Naturdenkmäler in Neuburg.

Von Andrea Hammerl

Besondere Neuzugänge unter den derzeit 26 Naturdenkmälern in Neuburg sind die Ulme an der Brandlwiese, ein imposanter, freistehender Baum mit einem Stammumfang von mehr als fünf Metern, und die Eibe an der Luisenhöhe. Sie steht auf dem Grund der Congregatio Jesu und ist Kreisfachberaterin Katrin Pilz vor vier Jahren beim Tag der Offenen Gartentür aufgefallen, als die Maria-Ward-Schwestern ihren Garten für einen Tag der Öffentlichkeit zugänglich machten.

