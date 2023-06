Endlich wieder Schloßfest in Neuburg: So lief der Auftakt des Spektakels

Die lange Durststrecke ist endlich vorbei und das Schloßfest hält wieder Einzug in Neuburg. Tausende Besucher verfolgten den Auftakt des Spektakels.

Ein lauter Knall bringt am Freitag um kurz vor 17 Uhr die Erlösung. Vier Jahre Durststrecke, vier Jahre Warten, vier Jahre Sehnsucht - sie sind vorbei, denn es ist endlich wieder Schloßfest in Neuburg. Tausende Besucher säumen die Straßen, vom Donaukai über die Luitpoldstraße, den Stadtberg hinauf bis zur Oberen Altstadt, um den feierlichen Einzug zu bestaunen. Überall ist die unbändige Freude darüber zu spüren, dass das Renaissance-Spektakel wieder Einzug hält - und auch darüber, dass Petrus trotz schlechter Wetterprognose beim Einzug doch gnädig war.

Nach coronabedingter Pause drehen die Neuburger an diesem sowie dem kommenden Wochenende wieder die Zeit zurück in die Ära der Renaissance. Der Startschuss für die 26. Auflage des Spektakels fiel am Freitag traditionell mit der Ankunft der Festgäste an der Posttreppe am Donaukai. Aus den Zillen, die den Fluss vom Brandl aus hinabgefahren sind, stiegen die beiden Prinzen Ottheinrich und Philipp und die Prinzessin, begleitet von Herold Siegfried Mayinger, den Neuburger Fischergasslern sowie mehreren Böllerschützen. Als Stadtoberhaupt Bernhard Gmehling und seine Frau Hermine, umringt von Marktvogt Friedhelm Lahn und den Mitgliedern des Schloßfest-Komitees, die Festgäste begrüßt und ihnen den Silberkelch gereicht hatten, ertönten schon die Trommeln der Stadtwache - und der Zug setzte sich in Bewegung.

Auf den Zillen kamen die Festgäste zum Einzug des Neuburger Schloßfestes an der Posttreppe an. Vom Brandlbad an waren sie über die Donau gekommen. Foto: Winfried Rein

Angeführt von Hauptmann Andreas Nugel machten sich die Festgäste sowie die zahlreichen teilnehmenden Gruppen auf den Weg in Richtung Obere Altstadt, der Kulisse des Schloßfests. Fahnenschwinger, Jäger, Marketenderinnen, Gaukler, edles Hofvolk, Tänzer, Fanfaren und so viele mehr boten den Zuschauern einen prächtigen Anblick, der durchweg mit viel Applaus und Jubel belohnt wurde. Immer wieder ertönte laut "Ein dreifaches Jungpfalz, Vivat, Hoch!", das vom Straßenrand aus erwidert wurde. Ja, die Neuburger leben und lieben ihr Schloßfest, das ist während des gesamten Einzugs zu sehen, zu hören und zu spüren.

Neuburger Schloßfest mit Einzug feierlich eröffnet

Langsam bewegte sich der imposante Tross bis ins Herzen der Altstadt in den majestätischen Schlosshof, wo sich die edlen Herrschaften und das bunt gewandete Fußvolk zur feierlichen Eröffnung eingefunden hatten. Die aufgereihten Holzbänke erstrahlten zeitweise sogar in abendlichen Sonnenstrahlen, fast schien es, als ob der Wettergott seine Regenwolken bis zum Ende der Eröffnung extra noch zurückgehalten hatte.

Der Steckenreitertanz ist der Höhepunkt der Eröffnungsfeier des Schloßfestes im Schlosshof und sorgt jedes Mal für Gänsehaut-Momente. Foto: Anna Hecker

Und das bei dem liebevoll einstudierten Programm völlig zu Recht! So trafen auf der Bühne die Hoftänzer, die Hofmusik, der Madrigalchor, der Chor Windrose, der Liederkranz und die Spielleut aufeinander und stellten einen Schmaus für Augen und Ohren zusammen. Die Reigenkinder und Fahnenschwinger wechselten sich ab und umrahmten die Worte, die Oberbürgermeister Gmehling - hoch oben auf dem Balkon über den Festgästen - schließlich sprach.

Das Stadtoberhaupt begrüßte wie gehabt in Reimform die aus nah und fern angereisten Gäste. Sogar Ludwig Prinz von Bayern mit seiner Frau Sophie-Alexandra, die sich erst vor Kurzem das Ja-Wort gegeben hatten, waren für die Eröffnung des Schloßfestes nach Neuburg gereist. Zusammen mit Landtagsabgeordnetem Matthias Enghuber und Staatssekretär Roland Weigert beobachteten sie aus erster Reihe das bunte Spektakel.

Eröffnungsfeier beim Neuburger Schloßfest nach vier Jahren Pause gelungen

Und dieses Spektakel hatte in den vergangenen vier Jahren nichts an Zauber eingebüßt. Die verschiedenen Fahnenschwinger wirbelten die bunten Flaggen in die Lüfte, während rhythmischer Trommelschlag in den alten Mauern des Schloßes hallte. Mit flinkem Fuß hüpften die Reigenkinder über die Bühne.

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling hatte sich mit Frau Hermine in den Festzug eingereiht. Gemeinsam ging es zur Eröffnung in den Schlosshof. Foto: Winfried Rein

Doch natürlich, wie es zum Schloßfest üblich ist, markierte der Steckenreitertanz den Höhepunkt und gleichzeitig das große Finale der Eröffnungsfeier. Immer wieder geht sie zu Herzen, die Geschichte der beiden Brüder Ottheinrich und Philipp, die um das Herz der schönen Prinzessin kämpfen. Ein Streit entbrennt, der unterlegene Philipp stürzt zu Boden. Doch ganz entgegen der Erwartung schenkt die Prinzessin dem Gefallenen mit einer Rose ihre Gunst. Lautstarker Applaus aus allen Reihen im Publikum und Pfiffe der Begeisterung.

Mit wehenden Fahnen zieht der Festzug in die Obere Altstadt. Damit wird das Neuburger Schloßfest traditionell eröffnet. Foto: Anna Hecker

Und so ist das Schloßfest nach vier Jahren langen Wartens wieder in vollem Gange. So ganz trocken wollte es an diesem Eröffnungstag aber dann doch nicht bleiben: Ein kleiner Regenschauer zieht noch am Abend über das Gelände. Das tut jedoch der Stimmung bei den hunderten Besuchern keinen Abbruch, die Schlangen vor den Buden reißen nicht ab, die Straßen in der Altstadt sind gefüllt und die kleinen und großen Glöckchen der unzähligen Schellenbänder singen bis spät in den Abend hinein. Welch gelungener Auftakt!