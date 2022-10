Erstes Musik- und Weinfest in der Innenstadt geplant

Die Gärtnerstraße in der Neuburger Innenstadt wird bei ersten Musik- und Weinfest zum Freiluftfestival mit Weinverkostung. Ein Rahmenprogramm soll zahlreiche Besucher anlocken.

Das 1. Neuburger Musik-und Weinfest findet an diesem Freitag, 7. Oktober, und am 8. Oktober in der Gärtnerstraße in der Neuburger Innenstadt statt. Das Fest beginnt am Freitag, 7. Oktober mit 30 Weinsorten und italienischer Livemusik

„Die Sonne soll am Freitag am schönsten sein, und somit starten wir am Freitag und nehmen das gute Wetter in den Samstag mit“, sagt Veranstalter Wilfried Greben vom Neuburger Weinhandel Weinparadiso.

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, die Weinprinzessin sowie Greben werden das Musik- & Weinfest am Freitag um 16.30 Uhr eröffnen. Die Besucher können sich auf über 30 Weinsorten aus Deutschland, Italien, Österreich sowie Frankreich-Elsaß freuen. Dazu gibt es interessante Neuheiten wie zum Beispiel Hopfensecco, Leichtsinn, Allerhand oder Cremant aus den Elsaß. Das musikalische Highlight beschert den Feiernden am Freitag Angelo Berfiore mit italienischen Hits.

Musik- und Weinfest in der Neuburger Innenstadt geplant

Weißwurstfrühstück, Kinderprogramm, Rock- und Popmusik: Der Samstag wird ein fröhlicher Tag in der Gärtnerstraße. Am Samstag startet das Fest wie ursprünglich geplant um 11 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück und der Baringer Blaskapelle. Damit die Gäste wunschlos glücklich sind, gibt es hierzu Helles von Juliusbräu und Weizen von Gutmann.

Unter dem Motto „Spiel und Spaß’’ findet das geplante Kinderschminken mit Helga Ludwig von 14 bis 17 Uhr statt. Neben ihrem Stand steht die Super-Hüpfburg. Von 13 bis 15 Uhr spielt der Voice of Germany (2013) Teilnehmer Philip Bölter aus Ulm bekannte Rock- und Popsongs sowie seine eigenen Kompositionen.

Am Abend ab 19.30 Uhr wird es rockig in der Gärtnerstraße und am Oswaldplatz: Mit der Band Cloud 7 lassen Wilfried Greben und sein Team den Oktobertag ausklingen. Das Festprogramm im Detail finden Interessierte online unter der Adresse www.weinparadiso.de. (AZ)