Fast 400.000 Euro Förderung für die Sanierung der Neuburger Färberstraße

Die Stadt Neuburg saniert in diesem Jahr die Färberstraße in der Innenstadt. Die Regierung von Oberbayern hat eine Förderung von fast 400.000 Euro bewilligt.

Die Stadt Neuburg wertet die Aufenthaltsqualität der Innenstadt auf. Die Regierung von Oberbayern hat nun staatliche Zuwendungen der Städtebauförderung in Höhe von rund 384.000 Euro für die Sanierung der Färberstraße bewilligt. Dieser Bereich ist nach dem bereits ausgeführten Bauabschnitt Schmidstraße mit Übergang zur Weinstraße, für den die Regierung von Oberbayern im vergangenen Jahr eine Förderung in Höhe von 483.000 Euro bewilligt hat, der zweite Abschnitt im Rahmen der Maßnahmen zur Belebung der Neuburger Innenstadt. Die Gesamtkosten des zweiten Bauabschnittes belaufen sich auf rund 790.000 Euro. Die Zuwendungen stammen aus dem Bund-Länder-Programm "Lebendige Zentren", schreibt die Behörde in einer Pressemitteilung.

Sanierung der Neuburger Färberstraße: 384.000 Euro Förderung

Mithilfe der Fördermittel ordnet die Stadt den öffentlichen Raum mit Fahrgasse, Gehwegen, Aufenthaltsbereichen und Stellplätzen neu, heißt es. Die Oberflächen der Verkehrsfläche werden in Muschelkalk und die mit Sitzgruppen möblierten Aufenthalts- und Erholungszonen in Dolomitstein ausgeführt. Ein barrierefreies Leitsystem und Parkplätze für Menschen mit Behinderung sollen die Inklusion fördern. Für die durch den Klimawandel immer mehr durch Hitze belasteten Stadtbäume wird ein Bewässerungssystem integriert.

Die Förderungen aus dem Programm "Lebendige Zentren" sollen Kommunen dabei helfen, die Innenstädte insbesondere nach den Herausforderungen der Corona-Pandemie und der Inflation zu stärken und zu entwickeln. Ziel ist es, Stadtzentren mit den Versorgungseinrichtungen und Geschäften attraktiv zu machen, heißt es von der Regierung von Oberbayern. Gefördert werden können baulich investive Maßnahmen zur Verbesserung des identitätsstiftenden Ortsbildes und zur Steigerung der Aufenthaltsqualität. (AZ)

Lesen Sie dazu auch