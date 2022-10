Fast eine halbe Million Euro Förderung für die Neuburger Schmidstraße

Die Schmidstraße in Neuburg wird derzeit für viel Geld umgebaut. Jetzt hat die Regierung von Oberbayern eine Förderung bewilligt.

Die Stadt Neuburg wertet die Aufenthaltsqualität der Innenstadt auf: Noch in diesem Jahr soll dazu die Schmidstraße mit Übergang zur Weinstraße umgebaut werden. Für die Maßnahme hat die Regierung von Oberbayern staatliche Zuwendungen der Städtebauförderung in Höhe von rund 483.000 Euro bewilligt. Dies schreibt die Behörde in einer Mitteilung. Die Gesamtkosten für diesen ersten Bauabschnitt belaufen sich demnach auf rund 790.000 Euro. Die Zuwendungen stammen aus dem Bayerischen Sonderfonds „Innenstädte beleben“.

Neuburg: 483.000 Euro für den Umbau der Schmidstraße

Mit Hilfe der Fördermittel wird der öffentliche Raum in der Neuburger Innenstadt durch eine Fahrgasse, Gehwege, Aufenthaltsbereiche und Stellplätze neu geordnet. Die Oberflächen werden in Muschelkalk gestaltet, die mit Sitzgruppen möblierten Aufenthalts- und Erholungszonen sollen aus Dolomitstein bestehen. Ein barrierefreies Leitsystem und Behindertenparkplätze sollen die Inklusion fördern. Zudem soll ein Bewässerungssystem für die hitzebelasteten Stadtbäume dem Klimawandel Rechnung tragen. Im kommenden Jahr soll dann in einem zweiten Bauabschnitt die Sanierung der Färberstraße erfolgen, wofür die Regierung von Oberbayern ebenfalls einen Zuschuss in Aussicht gestellt hat, heißt es.

Mit den Mitteln des Sonderfonds „Innenstädte beleben“, der bayernweit über ein Volumen von 100 Millionen Euro verfügt, sollen Kommunen die Möglichkeit erhalten, die Qualitäten der durch Corona-Pandemie und Inflation geschwächten Innenstädte zu stärken und zu entwickeln. Ziel ist es laut Mitteilung, das Stadtzentrum zukunftsfit zu machen, das mit seinen Einrichtungen und Läden insbesondere der Versorgung dient. Dabei sind bauliche Maßnahmen zur Verbesserung des identitätsstiftenden Ortsbildes und zur Steigerung der Aufenthaltsqualität explizit förderfähig. (AZ)

