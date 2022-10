Neuburg

Feuer bei den Milchwerken: Papierpresscontainer brennt

Ein Brand in einem Papierpresscontainer bei den Neuburger Milchwerken forderte am Mittwochfrüh den Einsatz der Feuerwehr.

Ein bei den Milchwerken in Neuburg vor einer Lagerhalle abgesteller Papierpresscontainer geriet am Mittwochfrüh in Brand. Das Löschen gestaltete sich für die Feuerwehr gar nicht so einfach.

Zu einem Brand bei den Neuburger Milchwerken rückte am Mittwochfrüh die Feuerwehr aus. Das Löschen des Feuers gestaltete sich letztlich gar nicht so einfach. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Es war gegen 5.30 Uhr als die Brandmeldeanlage bei den Milchwerken im Gewerbegebiet Grünau in Neuburg durch die Rauchmelder ausgelöst wurde. Ein Papierpresscontainer hatte Feuer gefangen. Bei ihrem Eintreffen fand die Neuburger Feuerwehr eine völlig in Rauch eingehüllte, halboffene Halle vor. Aus diesem Grund forderte sie Unterstützung bei den Kameraden in Heinrichsheim, Marienheim und Ried an. Tatsächlich unterstützen musste die Neuburger Wher letztlich nur die aus Heinrichsheim. Der brennende Papiercontainer wurde von den Neuburger Milchwerken auf das Gelände des Entsorgers gefahren, dort entleert und das Feuer gelöscht Denn zwischenzeitlich war auch der zuständige Entsorger des Papiercontainers informiert worden. Während ein Feuerwehrfahrzeug den Container aus der Halle zog, nahm ein Fahrzeug des Entsorgers den brennenden Container auf und fuhr ihn auf dessen Gelände im Industriegebiet Grünau. Dort wurde der Container entleert und der Brand von der Neuburger Feuerwehr gelöscht. Insgesamt waren rund 80 Feuerwehrler im Einsatz der mit Aufräumarbeiten bis gegen 10 Uhr andauerte. Die Ursache des Brandes ist noch nicht geklärt. (AZ)





