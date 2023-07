Warum beim Neuburger Schloßfest die Sirenen heulten

Am Sonntagabend halten die Schloßfest-Besucher kurz inne, als der Feueralarm ausgelöst wird.

Es ist früher Sonntagabend, als auf dem Schloßfest die Besucher aufhorchen und fragend um sich schauen. Die Feuerwehrsirene auf dem Eybhaus heult dreimal auf, kurz darauf rennen ein paar junge Männer und Frauen in Richtung Ausgang. Was war passiert?

Neuburgs Kommandant Markus Rieß klärt auf: Die Brandmeldeanlage im Altenheim St. Augustin hatte angeschlagen. Die Feuerwehr Neuburg wird in diesem Fall still über ihre Piepser informiert. So war es auch am Sonntag, als Rieß gerade auf dem Schloßfest saß und seinen Geburtstag an diesem Tag feierte. Weil im ersten Moment aber nicht genügend Kräfte für den vermuteten Einsatz zur Verfügung standen, musste Rieß nachalarmieren - und dies geschieht über die Sirenen in der Stadt.

Feuerwehr Neuburg rückt zu Einsatz während des Schloßfestes aus

Am Ende stellte sich der Notruf aber als Fehlalarm heraus: Es gab kein Feuer und keinen Rauch in der Einrichtung, sodass die Trupps schon bald wieder abziehen konnten.

Für die Neuburger Feuerwehr war es an diesem Sonntag nicht der erste Einsatz. Nachdem sie den Schloßfestumzug abgesichert und mit Wasserduschen für kühlende Erfrischung bei den Teilnehmern gesorgt hatten, mussten die Rettungskräfte am Nachmittag zu einem Stoppelfeldbrand nach Eppertshofen (Berg im Gau) ausrücken. (clst)