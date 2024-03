Neuburg

Frank Wingold Trio begeistert im Birdland: Wie ein faszinierendes Gemälde

Konzert am Freitag im Birdland Jazzclub in Neuburg: Frank Wingold an der Gitarre.

Plus Im Birdland Jazzclub in Neuburg gastierte erstmals Frank Wingold. Mit seinem Trio schaffte er es, das Publikum zu fesseln und zu verblüffen.

Von Reinhard Köchl

Von der Besetzung her ist es eigentlich etwas durch und durch Traditionelles: ein Gitarrentrio mit Bass und Schlagzeug. Man muss schon eigens im Programm darauf hinweisen, dass da einer spielt, bei denen das Instrument nicht singlenotig oder schrammelnd klingt und der sich nicht über Akkorde und Riffs am Fließband identifizieren lassen will, wie die meisten anderen Kolleginnen und Kollegen. Frank Wingold geht lieber andere Wege, navigiert wie ein Maler durch ein wuchtiges, farbiges Gesamtkunstwerk, das ihm zwei der Allerbesten ihres Faches gar meisterlich grundieren, nämlich der Bassist Robert Landfermann und der Drummer Jonas Burgwinkel.

Frank Wingold zum ersten Mal im Neuburger Jazzclub

Das Resultat ist in der Tat erstaunlich, sowohl von Seiten des Publikums, das allein schon aus Neugier auf den 56-jährigen Professor an der Musikhochschule Osnabrück, der am Freitag zum ersten Mal in Neuburg gastiert, doch recht zahlreich den Weg in den Neuburger Birdland-Jazzclub sucht, wie auch hinsichtlich der Musiker. Denn selten zuvor konnte ein simples, vermeintlich berechenbares Triumvirat derart fesseln, verblüffen und das Publikum für mehr als zwei Stunden in seinen Bann schlagen, wie dies Frank Wingolds „Entangled Trio“ gelang – ein weiterer Beweis für die schier unendliche Überraschungsfülle des Jazz. Schon allein die Titel, die der etwas andere Gitarrist für seine vielschichtigen Kompositionen wählt, skizzieren nahezu punktgenau die Atmosphäre der dazugehörigen Songs, die sich dank der wendigen, für alle Einflüsse offenen Protagonisten zu faszinierenden Klangbildern entwickeln.

