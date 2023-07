Neuburg

Freundschaft auf dem Schloßfest: Großer Empfang für Lütgendortmund

Plus Oberbürgermeister Bernhard Gmehling preist 40 Jahre bayerisch-westfälische Freundschaft. 150 Gäste feiern beim Schloßfest.

Von Winfried Rein

„Ich muss doch meine Landsleute begrüßen.“ Nicht nur Altbürgermeister Rüdiger Vogt stand Spalier beim Empfang der Freunde aus Dortmund. 150 Gäste reisten am Freitag mit Bussen und Autos an – begeistert vom Neuburger Schloßfest und 40 Jahren bayerisch-westfälischer Freundschaft.

„Es ist eine feste und herzliche Freundschaft“, rief Oberbürgermeister Bernhard Gmehling den Dortmundern zu, „genießet unser Schloßfest und fühlet euch wohl.“ Delegationschef Reinhard Sack revanchierte sich mit der Bewertung: „Es ist einmalig in Deutschland, was ihr hier veranstaltet.“ Man könnte locker mit fünf Bussen kommen, wenn Neuburg mehr Hotelbetten hätte. Der Neuburg-Kenner und etliche Mitstreiter waren prompt in stilechten Renaissancekostümen angereist.

