Frühjahrsdult und Krammarkt: Das ist in den kommenden Tagen in Neuburg geboten

In Neuburg stehen in den kommenden Tagen drei Veranstaltungen an. Was Besucher von Frühjahrsdult, Krammarkt und verkaufsoffenem Sonntag wissen müssen.

Es ist eine Veranstaltungsreihe, die seit vielen Jahren die Menschen mobilisiert und den Frühling in der Neuburger Shoppingwelt einläutet. An vier Veranstaltungstagen locken drei Attraktionen in die Ottheinrichstadt. Den Rahmen bildet vom 7. bis 10. April die Frühjahrsdult mit Kinderfahrgeschäft, Schaustellern und kulinarischen Schmankerln auf dem Schrannenplatz. Weitere Höhepunkte sind dann am Sonntag der große Krammarkt sowie der verkaufsoffenen Sonntag der Geschäftswelt, schreibt die Stadt Neuburg in einer Mitteilung.

Frühjahrsdult, Krammarkt und verkaufsoffener Sonntag in Neuburg

Am Sonntag, 10. April, erstreckt sich der Krammarkt auf die Rosen-, Färber-, Schmid-, Hechten-, Mazillis- und Weinstraße. Die sechs Straßen werden von 10 bis 18 Uhr in eine Fußgängerzone umfunktioniert und bilden damit die Ergänzung zum verkaufsoffenen Sonntag der Geschäftswelt, die ihre Pforten von 13 bis 18 Uhr öffnet. Das große Areal des Krammarkts erlaubt eine ansprechende Anordnung der Stände. So finden sich diesmal über 40 Fieranten mit den unterschiedlichsten Angeboten von Haushaltswaren bis hin zum Kunsthandwerker. Wer dabei dem großen Trubel entgehen möchte, sollte den ruhigeren Vormittag zum Stöbern nutzen. Aufgrund der Frühjahrsdult findet der Samstagswochenmarkt am 9. April in der Adlerstraße und um den Schrannenplatz statt. (nr)

Info: Alle Infos zum ereignisreichen Frühjahrswochenende gibt es auch unter www.neuburger-dult.de.

Die Öffnungszeiten der Frühjahrsdult: Donnerstag: 11 - 19 Uhr, Freitag: 11 – 19 Uhr, Samstag: 10 – 19 Uhr, Sonntag: 10.30 – 19 Uhr.