Für echte Neuburger: Die Geschichte Neuburgs ganz kompakt

Die zweite Auflage des Buchs „Neuburg an der Donau. Kleine Stadtgeschichte“ ist jüngst erschienen und kann erworben werden.

Wer sich für die Neuburger Geschichte interessiert, kann über die vergangenen Jahrhunderte nun in einem kompakten Buch nachlesen. Im Regensburger Verlag Friedrich Pustet ist das Buch „Neuburg an der Donau. Kleine Stadtgeschichte“ jetzt in zweiter aktualisierter Auflage erschienen. Thomas Götz, Markus Nadler, Marcus Prell und Barbara Zeitelhack rekapitulieren darin kompakt und verständlich die Geschichte der Stadt, von der Frühzeit bis in die Gegenwart.

Neuburg an der Donau zählt zu den ältesten Siedlungsräumen Süddeutschlands und kann auf eine facettenreiche Geschichte zurückblicken. Altsteinzeitlichen, neolithischen und bronzezeitlichen Siedlern folgten Kelten, Römer und Germanen. Heute zeigt sich das geschichtsträchtige Neuburg als lebendige und attraktive Stadt.

Dem Autorenteam ist es gelungen, die Historie der Stadt auf eine ganz eigene Weise zu präsentieren und die Leserinnen und Leser auf unterhaltsame Art mit auf eine Zeitreise in die Neuburger Vergangenheit zu nehmen. Die übersichtliche Kapiteleinteilung ist angereichert mit Zeitzeugenberichten und Hintergrundinformationen, etwa zum Kraftort Antoniberg, zur prägenden Lage an der Donau oder zur Kieselerde.

„Neuburg an der Donau. Kleine Stadtgeschichte“ umfasst 176 Seiten, ist mit 45 zum Teil farbigen Abbildungen und einem Übersichtsplan ausgestattet und für einen Preis von 14,95 Euro über den Buchhandel oder den Webshop des Verlags (www.verlag-pustet.de) erhältlich. (AZ)