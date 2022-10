Neuburg

Gartenbauverein Ried sucht männliche Verstärkung und einen neuen Chef

Plus Die Gartlerinnen in Ried sind sehr aktiv und wünschen sich mehr Männer im Vorstand. Am "Inklusiven Freiwilligentag" gibt es eine Pflanzaktion in Gietlhausen.

Von Winfried Rein

Der Verein für Gartenbau und Landschaftspflege Ried sucht Männer – und einen Vereinschef oder Chefin. Beim jüngsten Treffen habe sich leider kein neuer Vorsitzende(r) gefunden, bedauert Andrea Abspacher. Sie führt die „Gartler“ nun kommissarisch, bis eine Vereinsführung mit Vorstand gewählt wird. Dazu wünscht man sich auch mehr Männer, denn bis jetzt ist die Vereinsspitze vorwiegend weiblich. Die Damen gehen davon aus, dass von den 130 Mitgliedern der eine oder andere einen Schritt nach vorne gehen könnte.

