Generationswechsel bei den Naturfreunden

Nach zehn Jahren als Erster Vorsitzender der "Naturfreunde Deutschland, - Ortsgruppe Neuburg e. V." übergibt Herbert Schatzmann sein Amt an seinen designierten Nachfolger, Thomas Pallmann.

Nach zehn Jahren als Erster Vorsitzender der "Naturfreunde Deutschland, - Ortsgruppe Neuburg e. V." übergibt Herbert Schatzmann sein Amt an seinen designierten Nachfolger, Thomas Pallmann. Pallmann ist bereits seit zwei Jahren in der Vorstandschaft als Schriftführer tätig. Thomas Pallmann ist bei der Jahreshauptversammlung als Erster Obmann des Vereins benannt worden und übernimmt ab sofort die Tätigkeit des Vorstandes. Herbert Schatzmann tritt frühzeitig krankheitsbedingt zurück, will aber seinen Nachfolger in das Amt einführen.

Die Naturfreunde feiern heuer am 11. Juni ihr hundertjähriges Bestehen. Herbert Schatzmann übernimmt bis dato die Organisation der Feierlichkeiten. Der Festtag beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst, Mittagessen, Ehrungen, Ansprachen und Blasmusik der Sehensander Musikanten. Der wöchentliche Öffnungstag, von Mai bis Ende September, wird aus personellem Notstand nicht mehr wie gewohnt stattfinden. Es wird in den Sommermonaten aber ein Biergartenbetrieb geboten. Feste Termine dafür sind: die Vatertagsfeier am 18. Mai, das Waldfest am 13. August und das Weinfest am 14. Oktober. Die Naturfreunde sind heuer auch aktiv am Schlossfest beteiligt. (AZ)