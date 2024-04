Neuburg

Glanzpunkte zum Geburtstag: Das Neuburger Kammerorchester feiert Jubiläum

Plus Das Neuburger Kammerorchesters plant am 27. April ein Konzert im Kongregationssaal. Zum 30-jährigen Bestehen gibt es viele Klangfarben.

Von Peter Abspacher

Als sich 1994 ein noch relativ kleiner Kreis von begeisterten Streichern zum Neuburger Kammerorchester zusammenfand, auf Initiative des Musikpädagogen Johannes Fiedler vom Descartes-Gymnasium, da war den Beteiligten sicher noch nicht klar, was aus dieser Idee über die Jahre werden sollte: Eine feste Größe im lokalen und auch regionalen Kulturleben, ein Träger des Kulturpreises der Stadt Neuburg und ein Klangkörper, der mit großen Konzerten im prächtigen Rahmen des Kongregations-Saals sein Publikum zu begeistern weiß.

Johannes Fiedler, der Gründer des Orchesters, ist bis heute der künstlerische Leiter und ein durchaus auf Disziplin und (so weit möglich) Perfektion bedachter „Trainer“ der Musikerinnen und Musiker. Dazu zählen erfreulich viele jüngere ebenso wie etwas reifere Semester, die teils schon von Anfang an dabei sind. Zum 30-jährigen Bestehen wird ein attraktives Programm geboten mit Klangfarben, die nicht so oft zu hören sind. Neben den Solo-Instrumenten Klavier und Violine ist auch der Reiz der Harfe und des Marimbaphons zu erleben.

