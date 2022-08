OB: „Falschbehauptungen und Halbwahrheiten“ der Brückengegner

OB Bernhard Gmehling und seine Stellvertreter widersprechen den Aussagen des Aktionsbündnisses „Auwald statt Asphalt“ zur Vergleichbarkeit der Isarbrücke in Plattling mit der geplanten Donaubrücke.

Inwiefern lässt sich die Brücke in Plattling mit der geplanten in Neuburg vergleichen? An dieser Frage scheiden sich aktuell die Geister: Während ein Teil des Neuburger Stadtrats nach einem Besuch im Landkreis Deggendorf davon überzeugt ist, dass Parallelen zur Neuburger Brücke auf der Hand liegen würden, ist das Aktionsbündnis „Auwald statt Asphalt“ der Meinung, dass sich die Situation in Plattling mit der in Neuburg nicht vergleichen lässt. „Hier werden Äpfel mit Birnen verglichen“, teilten die Brückengegner unlängst mit.

Doch diese Behauptung wollen Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und seine Stellvertreter Johann Habermeyer und Peter Segeth genauso wenig stehen lassen wie einige Argumente, die das Aktionsbündnis in seiner Pressemitteilung ins Feld führte und die laut den Stadtoberhäuptern „Falschbehauptungen und Halbwahrheiten“ seien, die einer Richtigstellung bedürfen.

In der Stellungnahme aus dem Neuburger Rathaus heißt es wörtlich:

1. Die Behauptung, die Brücke in Plattling führe nicht durch ein FFH-Gebiet, sondern nur am Rande entlang, ist falsch: Tatsächlich verläuft die 605 Meter lange Brücke mitten durch die Isarauen, ein ausgewiesenes FFH-Gebiet. Das wurde bei dem Ortstermin von Vertretern des Staatlichen Bauamtes Passau auch ganz klar so gesagt, leider haben das die „Aktivisten“ des Aktionsbündnisses nicht gehört oder wollten es nicht hören.

2. Die Behauptung, dass laut BrennerPlan-Gutachten für die Neuburger Innenstadt nur eine Entlastung von 22 Prozent prognostiziert wird, ist nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich lautet die Prognose des aktuellen BrennerPlan-Gutachtens: 6120 Fahrzeuge weniger auf der Elisenbrücke, davon 180 Lkw; die Entlastung der Luitpoldstraße liegt bei 22 Prozent, in der Ingolstädter Straße bei 19 Prozent, in der der Oskar-Wittmann-Straße bei 25 Prozent, in der Nördlichen Münchener Straße bei 38 Prozent usw. (siehe Gutachten von 2021, Seite 16). Faktum ist auch, dass nach dem BrennerPlan-Gutachten bei der Ostumfahrung tatsächlich jeden Tag 1484 Kilometer weniger gefahren würden als im jetzigen Zustand, also tagtäglich eine massive CO2-Entlastung eintreten würde, weniger Stau und weniger Lärm (Gutachten BrennerPlan, Seite 43).

3. Tatsächlich hat die Ortsumfahrung von Plattling etwa 57 Millionen Euro gekostet. Laut Angaben des Staatlichen Bauamtes Passau entfielen davon aber 20 Millionen Euro (!) auf die Anforderungen des Umwelt- und Naturschutzes.

4. Die Behauptung, dass in Plattling im Jahr 2007 das Planfeststellungsverfahren genehmigt wurde, ist falsch. Tatsächlich hat die zuständige Regierung von Niederbayern den Planfeststellungsbeschluss im Jahre 2010 erlassen, rechtskräftig wurde die Planfeststellung nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts Regensburg im Jahre 2012. Der Bund Naturschutz hatte erfolglos gegen die Planung geklagt.

5. Vom Baufeld neben der Brücke ist in Plattling nichts mehr zu sehen. Die Natur hat sich die Trasse zurückerobert. Die in Neuburg geplante Brückenbreite und das Baufeld entsprechen in etwa dem Bauwerk in Plattling.

6. Die Behauptung, in Neuburg gehe es nur um den Ziel- und Quellverkehr, ist falsch. Natürlich wird die Ostumgehung auch in Neuburg die überörtlichen Trassen B16, Staatsstraße 2035 und Staatsstraße 2214 miteinander verbinden.

7. Die Erfahrung zeigt, dass die tatsächliche Entlastung für die Innenstadt weitaus höher liegt als vorhergesagt. In Plattling wurde etwa eine Verkehrsminderung von 44 Prozent gutachterlich prognostiziert, tatsächlich sind es 50 Prozent (gezählt).

8. Die Erfahrungen aus Plattling zeigen auch, dass erst der Bau der Umgehungsstraße eine Umgestaltung der Innenstadt mit höherer Aufenthaltsqualität für Fußgänger und Radfahrer, für mehr Außengastronomie, Bewegungsflächen und Grün möglich gemacht hat, was dort derzeit intensiv angegangen wird.

9. Die Parallele der Ostumfahrung Neuburg zur Ostumfahrung Plattling liegt derart evident auf der Hand, dass man dieses Projekt schon beinahe als „Blaupause“ für Neuburg bezeichnen könnte. (AZ)

