Neuburg

12:00 Uhr

Großes Kino für die Ohren im Birdland in Neuburg

Plus Jason Seizer gastiert im Birdland mit einer berückenden Hommage an die Filmmusik. Wie das Konzert im Jazzkeller in Neuburg war.

Von Tobias Böcker

Musik wird im Kino oft allenfalls als Untermalung wahrgenommen, kaum je bewusst in ihrer Eigenständigkeit gehört. Mitgerissen vom Tempo der Schnitte, der Flut der Bilder, der Folge der Ereignisse, der Dominanz des Wortes und der Spannung des Geschehens wird die Musik häufig erst ganz am Ende so richtig wahrgenommen, im Abspann und als Begleitung zum Ausgang.

