Grünauer Rittertage gestartet: Edle Fräulein und kühle Ritter

Am Vatertag strömten die Menschen bei strahlendem Sonnenschein nach Schloss Grünau. Die Rittertage lockten mit Mittelalterflair und kühnen Recken.

Bestens angelaufen sind die Grünauer Rittertage. Bei strahlendem Sonnenschein zogen tapfere Ritter unter weiß blauem Himmel in die Feldschlacht im Schlossgraben. Ottheinrichs Renaissance-Jagdschloss Grünau bot dazu die malerische, wenn auch zeitlich nicht ganz passende Kulisse. Doch wen stört das schon, wenn im Schlosshof alles auf Mittelalter ausgerichtet ist.

14 Bilder Rittertage auf Schloss Grünau: Der Auftakt in Bildern Foto: Andrea Hammerl

Hier schlenderten die zahlreichen Besucher am Vatertag von Stand zu Stand, wo nicht nur kulinarisch vergangenen Zeiten nachgespürt wurde, sondern auch allerlei Gerät, Kleidung und Schmuck fürs mittelalterliche Lagerleben angeboten wurde. Ritterwürde und Edelfräulein, Fahnenschwinger, Schlangentänzer und Gaukler gaben ein malerisches Bild ab, im Kräuterworkshop erfuhren die Teilnehmer von der „Apotheke unserer Ahnen“, im Märchenzelt mit Schlangen gab es atemberaubende Geschichten zu hören.

Info: Auch am Wochenende erwartet die Besucher ein erlebnisreiches Programm. Geöffnet ist jeweils ab 11.30 Uhr. Freitag, 10. Mai, geht das Programm bis circa 20 Uhr, der Markt schließt um 21 Uhr, am Samstag, 11. Mai, um 22.30 Uhr und am Sonntag, 12. Mai, um 19 Uhr.