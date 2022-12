Grundschule im Englischen Garten auf dem Weg zur Umweltschule

Die Grundschule im Englischen Garten leistet ihren ganz speziellen Beitrag zur Umweltbildung. Jetzt ist ein geräumiges Futterhäuschen gebaut und aufgestellt worden.

Unter dem Motto „Viele kleine Leute, die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern“ ist die Grundschule im Englischen Garten seit geraumer Zeit unterwegs, ihren ganz speziellen Beitrag zur Umweltbildung zu leisten, was vielleicht auch zur Verleihung des Titels „Umweltschule“ führen könnte. So ist ein geschützter Bereich im hinteren Teil des Schulgeländes entstanden, von der Straße aus nicht einsehbar, auf dem die Artenvielfalt insbesondere von Insekten und Vögeln gefördert werden soll.

Tatkräftig packten im letzten Jahr einige Eltern mit an, gruben ein etwa 20 Quadratmeter großes Rasenstück um und bepflanzten es mit insektenfreundlichen Pflanzen wie Salbei, Lavendel, Schmetterlingsflieder und auch Sonnenblumen, welche nun das ideale Gelände bereichern. Seit Jahren steht dort auch schon ein großes Insektenhotel, das unter Anleitung einer Umweltpädagogin aus dem Haus im Moos im Frühsommer mit Schülerinnen und Schülern der dritten Klassen mit neuen Brutmöglichkeiten für Insekten bestückt wurde.

Mit ihrer Teilnahme am Nistkastenprojekt des AWO-Jugendwerks-Neuburg und in Zusammenarbeit mit dem Bund Naturschutz bekamen besonders die Meisen Brutmöglichkeiten, indem im weiteren Umfeld an den Bäumen Nistkästen aufgehängt wurden. Begrenzt wird dieser Bereich durch große Hecken, die als Wind- und Sichtschutz fungieren, und so packte Schulleiterin Claudia Rischbeck schon den nächsten Schritt der Umweltbildung an, Futterstellen für die vielen Vögel, die sich dort aufhalten, einzurichten.

Neues Futterhäuschen für die Grundschule im Englischen Garten Neuburg

Als idealer Baumeister für ein wetterfestes Vogelhaus bot sich der ehemalige Hausmeister der Schule, Franz Fetsch an, der auch schon das Insektenhotel erschaffen hatte. Dank der tatkräftigen Mithilfe seines Enkels Xaver Lurtz, der gerade eine erste Klasse der Grundschule im Englischen Garten besucht, konnte in kurzer Zeit ein geräumiges Futterhäuschen aufgestellt werden.

Es wird nicht nur begeistert von den Vögeln angenommen. Auch das Interesse der Schülerinnen und Schüler ist geweckt, Verantwortung zu übernehmen, die gefiederten Tiere regelmäßig und artgerecht zu füttern und sie kennenzulernen. Schulleiterin Rischbeck sieht dies als wichtigen Schritt, denn nur, „wenn die Kinder die Tiere beobachten, sie in ihren Eigenarten unterscheiden und bestimmen lernen, werden sie diese auch gezielt im Sinne der Umweltbildung in ihrem Lebensraum unterstützen können“, führt sie aus. Der Erstklässler Xaver kennt schon Kohl- und Blaumeise, Amsel, Buchfink und Kleiber, kann sie genau bestimmen und ist eifrig am Füttern.

Im Januar möchte Rischbeck mit einer ausgewählten Gruppe interessierter Schülerinnen und Schüler an der Winterzählung der Vögel, initiiert durch den Landesbund für Vogelschutz, teilnehmen, eine artgerechte Beobachtungsstelle bietet das neue Futterhaus dazu auf alle Fälle.