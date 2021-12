Hilfe aus Neuburg für die Jugend in Uganda: Kapfer-Stiftung spendet 10.000 Euro

Plus Die Pfarrer-Georg-Kapfer-Stiftung übergibt 10.000 Euro an Pater Johns Zoe-Schule. Corona hat den Unterricht fast komplett lahmgelegt.

Es ist wie ein Weihnachtsgeschenk: Oberin Schwester Speranza vom „Orden des unbefleckten Herzen Mariens“ nimmt 10.000 Euro von der Pfarrer-Georg-Kapfer-Stiftung mit in ihre Heimat nach Uganda. In Kagoma dient die Spende dem Betrieb und Ausbau einer Schule mit Kindergarten.