Hot Stuff Jazzband begeistert mit flottem Swing zum Genießen

Plus Die fünf Musiker der Hot Stuff Jazzband präsentieren bei ihrem Konzert im Neuburger Birdland Swing und Jazz der feinsten Art – mit einer Auswahl neu interpretierter Klassiker.

Hot Stuff, das klingt verlockend. Heiße Kiste, scharfe Sache – irgendwie in dieser Richtung. Von all dem war etwas geboten beim Konzert der Hot Stuff Jazzband im Birdland-Keller, aber nicht nur. Dieser Abend war Swing und Blues der feinsten Art, mit heißem Herzen und kühlem Kopf zugleich interpretierte echte Jazz-Schlager. Ein Auftritt mit Herz und Hirn eben.