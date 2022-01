Im Birdland in Neuburg präsentiert Romeo Franz feinsten Gypsy Jazz

Plus Romeo Franz bringt mit seinem Ensemble den Neuburger Jazzkeller zum Schwingen. Mit Stücken aus dem Gypsy Jazz lassen die Musiker einen Teil deutscher Musiktradition aufleben.

Mit dem Romeo Franz Ensemble gastierte einmal mehr eine herausragende Formation des Sinti Swing im Neuburger Birdland. Die coronabedingt vom Sextett auf ein Quartett verkleinerte Band ließ etliche Klassiker ebenso quicklebendig und frisch durchs Gewölbe klingen wie die eine oder andere traditionelle Weise des Genres.