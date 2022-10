Neuburg

19:30 Uhr

"Ein Traum": Jagdmesse rund um Schloss Grünau lockt 30.000 Besucher an

Ein letzter Gruß der Alphornbläser zum Abschluss der diesjährigen Internationalen Jagd- und Schützentage rund um Schloss Grünau. Die Gruppe stammt aus dem Eschelbachtal in Unterfranken.

Plus Am Sonntag verzeichnen die Internationalen Jagd- und Schützentage auf Schloss Grünau „volles Haus“. Der Wittelsbacher Ausgleichsfonds will nur drei Großveranstaltungen pro Jahr.

Von Winfried Rein

Das Halali ist geblasen, die „8. Internationalen Jagd- und Schützentage“ rund um Schloss Grünau in Neuburg sind vorbei. Die Veranstalterfamilie Reich geht davon aus, dass rund 30.000 Besucher an den insgesamt drei Messetagen vorbeigeschaut haben. Selbst der verregnete Samstag war gut besucht, der Sonntag erwies sich als „Renner“.

