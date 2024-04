Jazz im Birdland: Ein Hochgenuss, sowohl laut wie leise

Plus Larry Goldings, Peter Bernstein und Bill Stewart sind eines der größten Orgeltrios der Jazzgeschichte. Sie bieten im Birdland einen grandiosen und für einige auch etwas zu lauten Konzertabend.

Zu laut! Schon wieder versuchen ein paar wenige das Konzert dreier absoluter Superstars des internationalen Jazz im intimen Rahmen des Birdland-Jazzclubs auf ihre eigene Erwartungsebene herunterzuziehen. „Der Bass ist zu laut“, ruft jemand nach dem ersten Stück auf Deutsch (was tatsächlich auch stimmt) – als ob die Amerikaner das auch verstehen würden. Eine gelinde gesagt unqualifizierte Bemerkung, weil sie impliziert, dass jeder zahlende Besucher das Recht hat, darüber zu bestimmen, wie ein Musiker zu agieren hat.

Gleichwohl: Organist Larry Goldings hat den „freundlichen“ Hinweis wegen des leicht aggressiven Untertons verstanden, fährt den Pegel seines Fuß-Basses ein bisschen herunter. Aber wer des Lesens im Programm mächtig ist, der hätte wissen können, was einen da erwartet: eine original Hammond B 3, die eben eine Steckdose braucht, ebenso wie die halbakustische Gitarre von Peter Bernstein. Dazwischen ein Superdrummer wie Bill Stewart, der sich inmitten der beiden manchmal durchaus nicht leise positionieren muss. Da steigt nun mal die Phon-Zahl, aber den allermeisten Gästen im erneut ausverkauften Hofapothekenkeller gefällt die anschließende, über zweistündige und auch lautstärkentechnisch weitgehend dosierte Darbietung des Trios so gut, dass sie sich gleich mehrere Zugaben erklatschen.