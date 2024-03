Neuburg

06:00 Uhr

Jean Philippe Bordier im Birdland: Es muss nicht immer Flügel sein

Plus Der Birdland-Club in Neuburg erlebt beim Jean Philippe Bordier Quartet den Reiz einer sehr seltenen Instrumentierung. Die Stücke gehen auch in die Beine.

Von Peter Abspacher

Schon der erste Blick auf die kleine Bühne im Birdland-Keller verrät, dass dies keine ganz „normaler“ Jazzabend wird. Auf der linken Seite fehlt etwas Großes, Liebgewonnenes. Im Zentrum ist etwas platziert, was sonst rechts hinten in der Ecke untergebracht ist. Dort ist jetzt Platz für ein Vibrafon, das auch nicht gerade zu jeder Jazz-Formation dazugehört.

Das gilt noch viel mehr für die feine Visconti-Orgel, die sich einfach mal den Raum genommen hat, den sonst der Bösendorfer-Flügel des Birdland-Clubs füllt, rein physikalisch und vor allem klanglich. Auch einen Kontrabass oder ein Saxofon sucht das Publikum an diesem Abend vergeblich.

