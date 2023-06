Aufs Rad und Kilometer zählen: Das Stadtradeln geht wieder los

In Neuburg und Karlshuld findet wieder das Stadtradeln statt. Die Neuburger Organisatoren hoffen auf 1000 Teilnehmende. Karlshuld will bei dem Wettbewerb aufs Podest.

Helm auf und ab aufs Rad: Das Stadtradeln geht wieder los. Vom 19. Juni bis 9. Juli sind die Neuburgerinnen und Neuburger aufgerufen, auf ihre Fahrräder zu steigen und Kilometer zu zählen. Der Umwelt und der eigenen Gesundheit zuliebe. Bereits zum zehnten Mal findet die Aktion in diesem Jahr in Neuburg statt. An dem internationalen Wettbewerb nehmen zahlreiche Kommunen in ganz Deutschland teil. Beim Wettbewerb geht es darum, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen und somit Kohlendioxid-Emissionen zu vermeiden. Das heißt auch: das Auto stehenzulassen.

Die vergangenen beiden Sommer habe in der Zeit der Aktion der Fahrradverkehr in Neuburg zugenommen, sagt Bernhard Pfahler, Verkehrsreferent der Stadt. Auch der Donauradweg werde immer beliebter, fügt Oberbürgermeister Bernhard Gmehling beim Startschuss für das Stadtradeln am Donaukai hinzu. Organisatorin Birgit Bayer-Kroneisl hofft darauf, dass Neuburg wieder die 1000-Teilnehmer-Marke knackt. 2022 radelten 1046 Menschen mit. Insgesamt haben die Teilnehmenden vor einem Jahr über 23 Tonnen CO 2 eingespart. Heuer sollen es 25 Tonnen werden.

Neuburg und Karlshuld machen beim Stadtradeln mit

Zum Mitmachen müssen die Radelnden jeden gefahrenen Kilometer online unter stadtradeln.de/radlerbereich eintragen. Mit einer App fürs Handy können die Strecken auch direkt über GPS gutgeschrieben werden. Die Teilnahme ist nur in Teams aus mindestens zwei Personen möglich. Einzelne Radfahrer können sich aber auch offenen Gruppen anschließen. Auf der Webseite der Kampagne finden sich in dem dreiwöchigen Aktionszeitraum die Zwischenstände.

Vergangenes Jahr ging der erste Preis für die meist gefahrenen Kilometer als Team an die Gruppe Pedalritter St. Ulrich mit 16.511 Kilometern. "Wir radeln schon unser Leben lang", sagt Maria Winter von den Pedalrittern. In ihrer Gruppe sind vier Beteiligte bereits über 80 Jahre alt und immer noch kräftig dabei, wie Winter berichtet. Auch die Radler des Teams Multipower sind wieder dabei. 2022 erzielte die Gruppe den ersten Platz für die meisten gefahrenen Kilometer pro Teammitglied.

Jede Strecke zählt beim Stadtradeln. Alle Teilnehmende erhalten Banderolen für ihr Rad. Foto: Tabea Huser

Als Motivationsschub können die Teams Preise gewinnen. Heuer zum Beispiel einen Picknickkorb oder Gutscheine für Biergarten, Eis und Kino. Zudem gibt es wieder einen Fotowettbewerb: Gesucht wird das lustigste oder außergewöhnlichste Bild vom Stadtradeln. Durch die Aktion soll die Stadt auch fahrradfreundlicher werden. Neben dem Sammeln von Kilometern können die Radfahrer online unter radar-online.net Schlaglöcher oder Anregungen für ein besseres Radnetz auf einer Karte markieren und so der Stadt melden.

Ein paar Tage nach den Neuburger Radler und Radlerinnen heißt es auch in Karlshuld wieder Kilometer zählen. Vom 1. Juli bis zum 21. Juli findet die dreiwöchige Aktion dort statt. Vor einem Jahr legten die 375 Teilnehmenden aus Karlshuld mehr als 111.000 Kilometer auf dem Fahrrad zurück. Das sicherte der Kommune den vierten Platz in der Wertung der bayerischen Gemeinden unter 10.000 Einwohnern und Platz acht in Deutschland. Dieses Jahr ist das Ziel, unter die ersten Drei in Bayern zu kommen. Menschen aus Karlshuld können sich unter stadtradeln.de/karlshuld anmelden. Die Teilnahme an dem Wettbewerb ist kostenlos.