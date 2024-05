Kaum noch Aktive: Neuburger Verschönerungsverein steht vor dem Aus

Plus Die Führungsmannschaft des Verschönerungsvereins hört auf, und es finden sich keine Nachfolger. Der Verein pflegt Neuburger Sehenswürdigkeiten und die Partnerschaft mit Pößneck.

Jetzt holt er auch noch Vulkanasche aus La Palma nach Neuburg. 60 Liter soll eine Reisende demnächst von den Kanarischen Insel für den Gesteinslehrpfad auf der Schanz mitbringen. Das ist für Axel Kalkowski, den Chef des Verschönerungsvereins, das kleinste Problem. Dem Verein gehen die Aktiven aus, für die Jahresversammlung im Juni zeichnet sich noch keine Vorstandschaft ab.

Der 73-jährige Vorsitzende, mittlerweile seit 20 Jahren im Amt, hört wegen seiner Erkrankung definitiv auf. Auch Stellvertreterin Bettina Häring zieht sich in die zweite Reihe zurück. Für den Schriftführer gibt es ebenfalls noch keine Nachfolgekandidaten. Axel Kalkowski gibt die Hoffnung nicht auf: „Ich setze immer noch auf spontane Meldungen.“